日經：鴻海暫緩美、中合計200億美元面板計畫

2019-01-31 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日經新聞引述知情人士報導，在美國與中國的貿易戰增添需求不確定性下，鴻海集團已暫緩在兩國兩項合計價值200億美元的面板旗艦計畫。

報導指出，鴻海這項決定剛好發生在這兩國經濟同時處於敏感時刻之際，中國經濟成長速度減緩至28年來低點，美國總統川普也試圖透過實現將製造業工作機會帶回美國的競選承諾來尋求連任，鴻海的決定將使外界對其承諾的新投資和新雇用產生懷疑。

據日經取得的內部文件，在中國方面，鴻海位於中國廣州的人民幣610億元（90億美元）顯示器面板廠將停工至少六個月；在美國部分，在與新州長艾弗斯談判後，鴻海已決定暫緩和縮減在美國威斯康辛州100億美元的面板廠投資。

知情人士表示：「鴻海會在此時決定放慢投資步伐和縮減規模，是因為總體經濟環境的衰退和貿易戰帶來的不確定性。如果鴻海不顧市場動能的劇烈變化、照計畫擴張，最終將有可能傷害到該公司的事業。耐心等待和謹慎重新思考下一步會安全許多。」

鴻海的廣州廠，主要是由鴻海和其日本子公司夏普的一家合資公司負責營運，是鴻海在中國最先進的一家液晶面板廠，負責生產8K電視、汽車和航空用的最新第10.5代液晶面板。但據鴻海新修改的時間表，這座工廠今年第3季月產能將只有原訂計劃的20%至25%會正式運作，剩下計劃產能將延後六個月到2020年。

知情人士表示，鴻海會決定延後廣州廠計畫的主要原因出在夏普與鴻海的合資廠SDP（堺工廠），該工廠近來陷入低利用率問題。該人士說：「如果連現有廠房都還沒有發揮到完全產能，鴻海又為何需要如此積極擴張？」

另一消息來源表示，鴻海威州廠的建設計畫是在去年美國11月的大選後發生改變，原本支持這項計畫近40億美元稅制減免和其他獎勵方案的共和黨前州長沃克敗選。新上任的民主黨州長艾弗斯已和鴻海接洽，針對這項計畫的部分內容進行重新談判。