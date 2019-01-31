美國大學去年平均投資報酬率逾8% 專家卻擔憂這點

2019-01-31 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國數百所大學去年的金融投資獲得豐厚回報，但專家們擔憂，許多學校不斷增加的支出將危害其收益。

英國衛報報導，一項針對全美800多所大學的調查發現，美國大學2018財政年度的校務基金平均報酬率為8.2%，低於前年的平均12.2%。

哈佛大學依舊為全美最富有的學校，坐擁超過380億美元的基金，德州大學擠下耶魯大學，以不到310億美元位居第二，其次為史丹福大學和普林斯頓大學的超過250億美元，及麻省理工學院和賓州大學的130億美元。

年度研究相關人員稱，美國和全球股市表現慘淡，連帶拖累2018年報酬率低於2017年，但其他類型的投資表現相對較好。

TIAA捐贈和慈善服務公司奧利瑞（Kevin O'Leary）表示，「2018年經歷可觀的投資基金回報率」，與前一年相比，學校投資類型幾乎沒有變化。

大學商業協會執行長約翰斯頓（Susan Whealler Johnston）指出，投資報酬目標未達標，再加上支出增加，可能為學校帶來經濟限制，「總之我們擔憂，長期低於目標的報酬率將使大學更難增加支出，以支持他們的教學任務」。

根據調查，66%的學校表示，他們需要動用校務基金，以負擔2018年的年度預算，動用金額中位數增加6.6%。大約有一半的支出用於學生財務補助，其餘大部分用於學校課程、教師工作、校園經營和維護。