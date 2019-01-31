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Fed轉鴿 專家：正中股市下懷

2019-01-31 14:56經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
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美國聯準會（Fed）在鮑爾領導下，希望走在市場前面，而非屈服於市場意志，但Fed的立場在30日出現180度轉變，許多觀察家將此解讀為央行正式終結首度嘗試，屈服於股市，避免市場陷入震盪。

Fed官員表示，對進一步升息保持耐心，並暗示縮減資產負債表具靈活性，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的聲明甚至兩度提及「金融情勢發展」。

彭博資訊分析師托瑞絲稱此為「重大轉捩點」，市場解讀為Fed「全面投降」。對Fed政策最敏感的美國2年期公債殖利率大跌4個基點至2.53%，殖利率曲線趨陡是Fed停止調升短期利率的典型現象。

雙線資本（DoubleLine）創辦人岡雷克（Jeffrey Gundlach）表示，脆弱股市迫使鮑爾30日承諾Fed對未來升息保持耐心，「屈服於股市，去年底的股市嚇到他」。

鮑爾上任初期曾試圖向市場傳達一個訊息：央行高度重視貨幣政策進一步正常化，希望擁有政策靈活性，並降低市場不穩定的風險。Fed這種做法由三大要素組成：漸進升息、暗示進一步升息、以可預測方式縮減資產負債表。

然而，彭博專欄作家伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）指出，在投資人擔憂全球經濟成長放緩、美中貿易戰及市場估值偏高的情況下，對這種做法開始感到不安。

針對Fed立場轉鴿的原因，除了市場因素以外，經濟學家還指出以下三種可能解釋：Fed屈服於政治壓力；歐洲、中國經濟成長降溫波及美國；Fed認為本季國內生產毛額（GDP）成長動能走疲，且原因不僅是美國政府局部關門。

Fed經濟鮑爾

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