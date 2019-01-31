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經濟解析／Model 3銷售 決定特斯拉今年成敗

2019-01-31 14:03經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

經濟解析/ Model 3銷售 決定特斯拉今年成敗
經濟解析/ Model 3銷售 決定特斯拉今年成敗
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特斯拉第4季財報不如預期，路透熱點透視（Breakingviews ）專欄作家Antony Currie認為，在執行長馬斯克帶領下，第4季獲利達1.39億美元，但這是因為削減成本而來，且獲利不到第3季的一半；Model 3的銷售狀況，將決定特斯拉今年的成敗。

特斯拉挑戰之一，是成長趨緩。儘管特斯拉全力促銷，希望客戶在12月底7,500美元全額抵稅優惠減半前購車，但第4季營收僅較前一季成長3.3%。其後，特斯拉也全面調降所有車款的售價。

這個狀況，可能代表美國市場對大眾車款Model 3的需求正在消退。雖然特斯拉開始銷售3.5萬美元車款時可能讓需求再度上升，但這個價格水準比目前車款的平均售價低了41%，必須極為暢銷才能彌補營收。此外，BMW、通用等競爭對手正大舉投資，試圖趕上與特斯拉之間的差距。

與此同時，汽車銷售的成本，增加速度比總銷售額還快。特斯拉正在削減支出，包括去年最後三個月減少近2億美元資本支出；本月初馬斯克表示，可能裁撤7%的人力。

截至去年底，特斯拉可動用的現金約為37億美元，但其中四分之一可能必須支付3月到期的可轉換債券，但問題在於是否足夠。銷售放緩和車價降低，可能代表特斯的自由現金流減少；此外，馬斯克或許得投入更多資金，用於Model Y和電動聯結卡車的研發。

另外，削減成本過頭可能對特斯拉造成傷害。目前已有許多車主在社群媒體抱怨軟體瑕疵、烤漆不佳等狀況，還有寒冷天候影響電池續航力等問題。

如果Model 3的海外銷售理想，在歐洲、中國市場大量交車，特斯拉有望度過難關；如果少了Model 3熱銷提振，馬斯克將苦於展現特斯拉的存續實力。

特斯拉馬斯克社群媒體

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