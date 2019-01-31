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貝佐斯調查鹹濕偷情簡訊曝光 矛頭直指政治動機

2019-01-31 11:56聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。美聯社
亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。美聯社
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亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）最近被爆料出軌49歲福斯新聞前主播桑切斯（Lauren Sanchez），導致25年婚姻破裂，貝佐斯的個人安全團隊已開展調查，排除手機被駭的可能，懷疑與政治動機有關。

上個月初，與川普關係密切的國家詢問報發表一份長達四個月的調查，揭露這位世界首富正與已婚主播偷情。貝佐斯的偷情簡訊提到，「我想聞你，想把你吸進去，我想緊緊抱住你」、「活潑女孩，我愛你，我會用我的身體、雙唇還有雙眼向你證明，很快就會」。

據每日野獸報（The daily Beast）報導，三位熟悉貝佐斯調查團隊的人士稱，他們最初懷疑貝佐斯的手機遭駭客入侵，但調查結果並未發現駭客的證據。

另外，他們也調查桑切斯本人，是否涉嫌洩漏這些簡訊以破壞貝佐斯婚姻。但三位消息人士皆稱，調查尚未發現她參與的證據。

簡訊曝光的第三種可能則牽扯政治動機。貝佐斯於2013年買下華盛頓郵報，因為華郵常批評美國總統川普，讓貝佐斯成為川普的出氣筒，川普常說華郵報假新聞。

川普上月發推文表示，「很遺憾聽到貝佐斯被競爭對手搞垮的消息，就我了解，這家競爭對手的報導，遠比他的遊說報紙『亞馬遜華盛頓郵報』更準確。希望這家報紙（華郵）不久後，能有更好、更有責任的人當家！」

國家詢聞報母公司美國媒體公司（American Media Inc. ）拒絕評論野獸日報報導，亞馬遜公司也未做回應。

貝佐斯對簡訊曝光的調查尚未結束，調查團隊尚未就此發表任何聲明。

貝佐斯川普華盛頓郵報

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