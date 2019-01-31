三星上季淨利降至8.3兆韓元 不如預期

2019-01-31 08:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美聯社。 分享 facebook 南韓三星電子31日表示，上季營收59.3兆韓元，淨利降至8.3兆韓元（75億美元），不如預期，原因是消費者縮減支出，記憶晶片與智慧手機的需求降溫。

彭博資訊報導，三星指出，獲利下滑的原因包括記憶晶片的需求降溫、面板部門獲利欠佳、智慧手機的銷量也下降。這些數據凸顯手機需求走下坡與美中貿易戰產生的不確定性正衝擊科技產業。