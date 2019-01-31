經濟結構改革歧見深 美中難達共識

2019-01-31 08:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中展開新一輪貿易談判，雙方歧見仍深。 路透 分享 facebook 美國與中國周三啟動關鍵的新一輪貿易談判，旨在解決雙方間有關中國在知識產權與技術轉讓操作的嚴重分歧，結束持續數月的貿易戰。然而華爾街日報引述消息人士指出，在經濟結構改革要求方面，中國可能不會同意美方所提要求，達成協議的機會不大。

距離美國對中國商品進一步加徵關稅的3月2日期限剩下約一個月，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲萊在華府展開會談。閉門協商的細節目前仍不清楚，且在周四結束談判前不太可能發布官方聲明。美國貿易代表辦公室，暫未對就討論情況發表評論。

目前為止幾乎沒有跡象顯示中方官員願意滿足美國的核心要求，包括為美國的智慧財產權提供全面的保障，以及結束強迫美企把技術轉讓給中國企業的政策。

此外，川普政府指控對中國竊取美國商業機密，以及系統性收購美國科技企業，並據此對價值2,500億美元中國商品加徵關稅。

中國方面強調，目前已調降汽車進口關稅以及改善外企準入的外國投資法草案，並承諾將宣布「強迫技術轉讓的行政手段」非法。

然而，美國智庫哈德遜研究所中國問題專家白邦瑞認為，中方不會同意美國提出的深化中國經濟結構性改革的要求，包括取消對重點扶持產業的補貼、撤銷有利於中國企業、特別是國有企業的監管措施和其他協助。鑑於雙方在中國經濟結構改革的分歧嚴重，達成協議的可能性不大。