聯準會立場助金價上揚 供給趨緊前景推升油價

2019-01-31 07:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



金價周三升至逾八個月高點，主因美元下滑。 報系資料照 分享 facebook 油價周三上漲，因美國政府數據顯示供應趨緊的跡象，且美國對委內瑞拉石油業實施制裁，投資人擔心供應受擾。金價上揚，因美國聯準會（Fed）立場更趨鴿派，表示對進一步升息將保持耐心。

布蘭特原油期貨上漲0.33美元或0.54%，結算價報每桶61.65美元。西德州原油期貨上漲0.92美元或1.73%，結算價報每桶54.23美元。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上周美國原油庫存增加91.9萬桶，增幅低於預期，因進口下滑；汽油庫存從紀錄高底回落，上周減少220萬桶，主因煉廠放慢生產。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「最新報告對市場有支撐作用，最明顯的是原油庫存增幅不如預期。」

金價周三升至逾八個月高點，主因美元下滑；Fed周三維持利率不變，並表示會對進一步升息保持耐心。

黃金現貨上漲0.6%，報每英兩1,319.15美元，盤中觸及去年5月11日以來最高的1,323.24美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,309.90美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「Fed不急於升息，讓3月升息的可能性降低，這對金價非常有利。」