特斯拉上季EPS 1.93美元 不如預期

2019-01-31 07:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季調整後淨利為每股1.93美元，不如分析師原估的2.1美元，營收為72.3億美元，連十季優於預期，並表示到年底Model 3的產量將達到每周7,000輛。特斯拉30日盤後股價大跌1.9%。