Fed政策聲明改了哪些措辭？ 有何意義？

2019-01-31 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）周三一如預期按兵不動，與上個月的表態相比，會後發表的聲明中最令人矚目的變化是取消了「進一步逐步升息」的措辭，並強調未來會「保持耐心」。

對於正在進行的縮表行動，Fed也採取更鴿派的立場，表示準備根據經濟和金融市場發展調整計畫。

這些變化，顯示Fed管理風險的方向已出現更大範圍的轉變，保持最大的靈活性。Fed正式轉變政策立場，承諾對進一步升息保持耐心，這是Fed緊縮周期可能已經結束的最清晰信號。

以下為最新政策聲明和12月19日政策聲明的不同之處：

--逐步升息：

1月30日：取消了「進一步逐步升息」的措辭。

12月19日：重申將「進一步漸進」上調利率。

--經濟活動

1月30日：一直在「穩步」上升。

12月19日：一直在「強勁」上升。

--通膨：

1月30日：新增「近幾個月基於市場的通膨指標已經走低，但基於調查的較長期通膨預期指標幾乎沒有變化」。

12月19日：較長期的通膨預期指標，總體而言幾無變化。

--風險平衡：

1月30日：刪除「經濟前景的風險大致均衡」。

--耐心：