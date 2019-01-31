Fed政策聲明改了哪些措辭？ 有何意義？
美國聯準會（Fed）周三一如預期按兵不動，與上個月的表態相比，會後發表的聲明中最令人矚目的變化是取消了「進一步逐步升息」的措辭，並強調未來會「保持耐心」。
對於正在進行的縮表行動，Fed也採取更鴿派的立場，表示準備根據經濟和金融市場發展調整計畫。
這些變化，顯示Fed管理風險的方向已出現更大範圍的轉變，保持最大的靈活性。Fed正式轉變政策立場，承諾對進一步升息保持耐心，這是Fed緊縮周期可能已經結束的最清晰信號。
以下為最新政策聲明和12月19日政策聲明的不同之處：
--逐步升息：
1月30日：取消了「進一步逐步升息」的措辭。
12月19日：重申將「進一步漸進」上調利率。
--經濟活動
1月30日：一直在「穩步」上升。
12月19日：一直在「強勁」上升。
--通膨：
1月30日：新增「近幾個月基於市場的通膨指標已經走低，但基於調查的較長期通膨預期指標幾乎沒有變化」。
12月19日：較長期的通膨預期指標，總體而言幾無變化。
--風險平衡：
1月30日：刪除「經濟前景的風險大致均衡」。
--耐心：
1月30日：新增「鑒於全球經濟和金融形勢發展以及通膨壓力減弱，委員會在確定未來如何調整聯邦基金利率目標範圍以使其可適於支持這些結果之時將保持耐心」。
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