Fed主席鮑爾：貨幣政策不考慮政治因素

2019-01-31 06:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



Fed主席鮑爾強調，決策不會考慮政治因素。 路透 分享 facebook 美國聯邦準備理事會（Fed）1月利率決策，維持基準的聯邦基金利率在2.25%至2.5%目標區間不變，符合市場預期。今年Fed每次決策後都將舉行記者會。

Fed表示今年進一步升息時將保持耐心，是更溫和、更有耐心的做法，不過可能會有一些政治評論人士將此解讀為鮑爾屈從於川普及其提出的要求。

鮑爾強調，Fed進行決策時沒有考慮政治因素；決策官員看到一些逆向因素和關於經濟前景的矛盾信號。鮑爾表示，Fed關心的是「為美國人民服務並適當使用我們的工具。這一點深植於我們的文化中」。

對於最新決策，鮑爾說，有一種可能的情況是，Fed們希望把利率降低至我們能夠的水平之下」並且達到零下限，但目前我們不認為不會發生這種情況，且沒有理由認為會發生。如果發生這種情況，Fed會動用全方位的工具，從傳統工具開始，可能還有更多的空間。

鮑爾並指出，雖然Fed仍預期美國經濟繼續以非常強勁的速度成長，但現在面臨著有些矛盾的局面，出現愈來愈多不利因素， 金融狀況對經濟成長的支持力道減弱，前景不那麼樂觀，加息的理由有所減弱。

對於美國政府局部關門部分停擺對經濟的影響，鮑爾認為衝擊有限，第2季經濟增速將恢復，「除非再次停擺，或者停擺時間延長」。他表示，一旦如此，經濟將因為信心的喪失而受到衝擊。

另外，鮑爾指出資產負債表的正常化進程比之前估計「更早完成，並且最終的資產負債表規模會更大」