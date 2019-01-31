親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

Fed主席鮑爾：貨幣政策不考慮政治因素

2019-01-31 06:25經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

Fed主席鮑爾強調，決策不會考慮政治因素。 路透
Fed主席鮑爾強調，決策不會考慮政治因素。 路透
分享
美國聯邦準備理事會（Fed）1月利率決策，維持基準的聯邦基金利率在2.25%至2.5%目標區間不變，符合市場預期。今年Fed每次決策後都將舉行記者會。

Fed表示今年進一步升息時將保持耐心，是更溫和、更有耐心的做法，不過可能會有一些政治評論人士將此解讀為鮑爾屈從於川普及其提出的要求。

鮑爾強調，Fed進行決策時沒有考慮政治因素；決策官員看到一些逆向因素和關於經濟前景的矛盾信號。鮑爾表示，Fed關心的是「為美國人民服務並適當使用我們的工具。這一點深植於我們的文化中」。

對於最新決策，鮑爾說，有一種可能的情況是，Fed們希望把利率降低至我們能夠的水平之下」並且達到零下限，但目前我們不認為不會發生這種情況，且沒有理由認為會發生。如果發生這種情況，Fed會動用全方位的工具，從傳統工具開始，可能還有更多的空間。

鮑爾並指出，雖然Fed仍預期美國經濟繼續以非常強勁的速度成長，但現在面臨著有些矛盾的局面，出現愈來愈多不利因素， 金融狀況對經濟成長的支持力道減弱，前景不那麼樂觀，加息的理由有所減弱。

對於美國政府局部關門部分停擺對經濟的影響，鮑爾認為衝擊有限，第2季經濟增速將恢復，「除非再次停擺，或者停擺時間延長」。他表示，一旦如此，經濟將因為信心的喪失而受到衝擊。

另外，鮑爾指出資產負債表的正常化進程比之前估計「更早完成，並且最終的資產負債表規模會更大」

Fed鮑爾經濟

相關新聞

蘋果救買氣 新iPhone降價

2019-01-31 01:37

陸經濟減弱 卡住全球成長

2019-01-31 00:55

聯準會立場助金價上揚 供給趨緊前景推升油價

2019-01-31 07:43

Fed利率不變立場轉鴿 美元下跌

2019-01-31 07:31

Fed鴿派立場激勵美股 道瓊飆漲逾400點

2019-01-31 07:21

Fed政策聲明改了哪些措辭？ 有何意義？

2019-01-31 07:02

Fed一如預期按兵不動 強調未來升息將保持「耐心」

2019-01-31 05:27

美聯準會按兵不動 基準利率維持在2.25%至2.5%目標區間

2019-01-31 03:01

名家瞭望／推進全球化 追求包容性成長

2019-01-31 01:43

庫克：數位服務強勁成長

2019-01-31 01:36

財報三亮點 推升蘋果股價

2019-01-31 01:35

福斯車銷量 蟬聯世界第一

2019-01-31 00:55

LV去年營收獲利雙高

2019-01-31 00:55

超微報喜 投資人鬆口氣

2019-01-31 00:55

法上季GDP增0.3% 優於預期

2019-01-31 00:55

救iPhone買氣 蘋果部分地區將降價

2019-01-31 00:17

夏普調降今年度財測

2019-01-30 23:22

美國麥當勞調漲售價 營收卻下滑

2019-01-30 23:15

少婦扛嬰兒手推車在紐約地鐵站下樓梯 不慎失足摔死

2019-01-30 23:15

中國經濟降溫 為何LVMH營收仍逆勢成長？

2019-01-30 22:39

以安全威脅為由 傳捷克政府標案排除華為

2019-01-30 22:29

德國大砍今年經濟成長率預測 1.8%降為1%

2019-01-30 22:29

戈恩被捕後首受訪 自稱宮廷政變受害人

2019-01-30 22:28

波音獲利遠超分析師預期 盤前股價大漲逾6%

2019-01-30 21:52

LGD去年淨虧損1.6億美元 今年全力衝刺OLED

2019-01-30 21:41

受波音、蘋果財報激勵 美股指數期貨跳漲250點

2019-01-30 21:06

路透引述郭台銘特助：鴻海考慮縮減、擱置威州LCD廠計畫

2019-01-30 16:19

Airbnb捐6千萬元 幫助遊民青少年

2019-01-30 15:44

對付特斯拉 福斯準備用這個秘密武器

2019-01-30 15:01

日股收低 市場靜觀美中貿易談判和Fed決議

2019-01-30 14:58

影／蘋果繳Q1財報 被爆冷處理FaceTime漏洞

2019-01-30 14:20

影╱蘋果發布財報 庫克：情況改善，今年展望樂觀

2019-01-30 14:15

熱錢撤出…陸資拋售美國房地產

2019-01-30 14:15

日本12月零售銷售成長優於預期 消費、經濟風險仍在

2019-01-30 13:33

連休十天不好嗎？為何日本黃金周金融市場皮皮挫

2019-01-30 12:40

中國經濟間諜活動猖獗 FBI：幾乎遍布全美

2019-01-30 11:56

小型面板需求強勁 LGD上季營業利益暴增

2019-01-30 11:55

AMD全年財測展望出色 盤後股價飆漲10%

2019-01-30 10:19

iPhone營收年減15% 庫克坦言價格是因素

2019-01-30 10:17
看更多

熱門文章

「爸爸任由我身上都是血」 黑幫千金淪債主性奴險死

2019-01-30 11:05

影／這對夫妻用數學破解彩券 10年賺8億安逸退休

2019-01-30 16:02

29歲女經理色誘遭拒 惱羞成怒開除46歲已婚熟男

2019-01-30 11:14

美急凍至零下52度！放火燒鐵軌避免結冰出軌

2019-01-30 15:13

30歲單身女曬「一人夢幻房間」照 網暴動跪求當男友

2019-01-30 14:23

到底有多不想當兵？ 小鮮肉飛泰國變性成「網美正妹」脫逃

2019-01-30 13:24

一根1000元 27歲辣媽樂當「馬陰莖清潔師」

2019-01-30 15:00

女擁I罩杯月入40萬 兼職「出租女友」只能親親

2019-01-30 18:58

偵測警報大響 日核燃料再生研究所輻射外洩

2019-01-30 17:52

路透引述郭台銘特助：鴻海考慮縮減、擱置威州LCD廠計畫

2019-01-30 16:19

20歲少女打個大噴嚏 遺失12年戒指竟「從鼻腔噴出」

2019-01-30 16:57

影／-48°C極地旋渦強襲 芝加哥一夜變「冰窖」

2019-01-30 15:20

哪條航線客機常遇亂流？ 資深機長報你知

2019-01-30 14:57

蘋果救買氣 新iPhone降價

2019-01-31 01:37

少婦扛嬰兒手推車在紐約地鐵站下樓梯 不慎失足摔死

2019-01-30 23:15

抬棺者跌入棺木坑 撞到棺材女屍掉出來

2019-01-30 17:09

中美貿易戰能否休兵 關鍵在這5人

2019-01-30 21:05

對付特斯拉 福斯準備用這個秘密武器

2019-01-30 15:01

出兵委內瑞拉？ 美軍至少要2.5萬人

2019-01-31 00:00

美起訴華為恐致全面貿戰？專家：地緣衝突的重要啟示點

2019-01-30 23:04

自己決定何時感冒？ 美公司推「擤過鼻涕的衛生紙」賣到缺貨

2019-01-30 16:10

影／罵鄰座乘客「豬」 婦女酸言惹眾怒被請下飛機

2019-01-30 18:19

尿尿救地球 終結「環保殺手」 科學家就差這一步

2019-01-30 11:00

影／美各州急防極地渦旋南襲 川普想諷全球暖化被打臉

2019-01-30 16:00

美中貿易會談前夕起訴華為 川普恐成紙老虎

2019-01-30 15:35

彭博：美中最新貿易談判 達成關鍵協議「希望渺茫」

2019-01-30 11:16

美參議員談中國在南海擴軍：像準備第3次世界大戰

2019-01-30 18:13

美國大動作針對華為 起訴書4大重點看這裡

2019-01-30 20:43

委內瑞拉臨時總統遭限制出境、凍結帳戶

2019-01-30 10:50

曼谷空污 泰國人驚呼這輩子最嚴重

2019-01-30 20:53

Fed一如預期按兵不動 強調未來升息將保持「耐心」

2019-01-31 05:27

劉鶴領軍登美 關鍵談判展現實力

2019-01-30 13:12

連休十天不好嗎？為何日本黃金周金融市場皮皮挫

2019-01-30 12:40

道瓊開盤大漲逾250點 受蘋果、波音財報加持

2019-01-30 22:48

文在寅女兒全家移居海外 在野黨要求解釋

2019-01-30 11:41

誰是國安威脅？ 美情報首長跟川普唱反調

2019-01-30 23:44

印尼新種榴槤有奶油、花生味 一顆要3萬！

2019-01-30 10:59

華郵／ABC民調：56%選民絕不支持川普連任

2019-01-30 15:32

CNBC：美國可能要求印度也禁用華為5G設備

2019-01-30 16:03

華為子公司涉竊取貿易機密 美方2月28日傳訊

2019-01-30 08:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top