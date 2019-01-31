Fed決策 市場反應如何？ 投資大咖和分析師怎麼看？

2019-01-31 06:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）周三一如預期按兵不動，維持利率不變，但表示今年進一步升息時將保持耐心，經濟前景不確定性上升。

最新政策聲明刪除了有關經濟前景面臨的風險「基本平衡」的表述，並棄用了進一步逐步上調一些聯邦基金利率目標區間是合適的措辭。Fed還表示，將繼續按月削減資產負債表規模，但準備根據未來「經濟和金融市況的發展」調整縮減步伐。

以下是一些最新市場反應，以及重量級投資人和分析師對Fed最新決策的評論：

●市場反應：

美股股市上漲，道瓊指數和那斯達克指數漲逾2%；公債殖利率回落，10年期公債殖利率跌至2.71%，兩年期公債殖利率至2.5443%。美元走低，兌歐元觸及日內低點。

●德國安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）：

市場在Fed的書面聲明中看到了他們所希望看到的，包括未來升息將保持耐心，以及在縮減資產負債表時將採取更大的靈活性。這與幾個月前發出的信號出現了180度的逆轉。

●KLARITY FX董事AMO SAHOTA：

Fed顯然一直在傾聽市場的聲音。但在此次會議前，鮑爾的談話已經讓市場了解了這一點。這是一種更溫和、更有耐心的做法，肯定會讓股市看起來相當積極。整體來說，這是市場希望看到的，市場對此感到滿意。

可能會有一些政治評論人士將此解讀為鮑爾屈從於川普及其提出的要求，但我認為，從目前的情況看，這樣的解讀並不準確。

●GAM INVESTMENT MANAGEMENT的首席經濟學家LARRY HATHEWAY：

Fed小幅下調對經濟活動的評估，表述從「強勁」轉變為「穩健」。他們試圖傳達的訊息是，儘管已暫停升息，但選項是開放的。今年他們更有可能升息兩次，而不是一次。

●野村證券策略師George Goncalves：

市場受到Fed聲明中「準備調整完成資產負債表正常化的任何細節」影響，Fed不僅有心，且對金融狀況極為敏感」。他們希望讓市場明白，並未忘記資產負債表的疑慮。

●BMO Capital Markets的策略師Jon Hill：