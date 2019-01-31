Fed聲明全文 示意經濟前景不確定性上升

2019-01-31 05:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）周三維持利率不變，但表示今年進一步升息時將保持耐心，指出美國經濟前景的不確定性上升。

以下為Fed在1月29、30日貨幣政策會議後公布的聲明全文：

聯邦公開市場委員會（FOMC）在12月會議後獲得的訊息顯示，就業市場繼續增強，經濟活動持續穩步上升。整體而言，近幾個月就業成長強勁，失業率保持低點。家庭支出繼續強勁成長，但企業固定投資成長已較去年稍早的快速步幅放緩。與去年同期相比的整體通膨和不計入食品和能源價格的核心通膨率保持接近2%。儘管基於市場的通膨補償指標近幾個月已經下滑，但基於調查的較長期通膨預期指標變動不大。

為履行其法定職責，委員會尋求促進就業最大化和物價穩定。為支持上述目標，委員會決定維持聯邦基金利率目標區間在2.25%至2.5%。委員會繼續認為，經濟活動持續擴張、就業市場狀況強勁以及通膨接近委員會2%對稱目標，是最有可能的結果。鑒於全球經濟和金融狀況發展以及通膨壓力低迷，委員會在決定對聯邦基金利率目標區間未來做何種調整可能對支持上述結果是合適時，將保持耐心。

在決定未來調整聯邦基金利率目標區間的時機和幅度時，委員會將評估與就業最大化以及2%對稱通脹目標相關的已實現和預期的經濟狀況。這方面的評估將考量廣泛的一系列訊息，包括就業市場狀況的指標、通膨壓力和通膨預期指標，以及反應金融市場和國際情勢發展的數據。