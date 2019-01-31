Fed一如預期按兵不動 強調未來升息將保持「耐心」

2019-01-31 05:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）在台灣時間31日凌晨3時宣布，維持基準的聯邦基金利率在2.25%至2.5%目標區間不變，符合市場預期，但Fed表示，今年進一步升息時將保持耐心，指出美國經濟前景的不確定性上升。

Fed聲明表示，「鑒於全球經濟和金融市況的發展，且通脹壓力溫和，委員會將在決定未來升息時保持耐心」；美國經濟和就業持續成長仍是「最有可能出現的結果」，但最新聲明刪除了12月聲明中有關經濟前景面臨的風險「基本平衡」的表述，並棄用了進一步逐步上調一些聯邦基金利率目標區間是合適的措辭。

Fed在另外一項聲明中表示，將繼續按月削減資產負債表規模，但準備根據未來「經濟和金融市況的發展」調整縮減步伐。

這兩項聲明顯示，Fed將保持最大的靈活性。近幾周來，Fed受到金融市場波動和全球經濟放緩跡象的衝擊。

Fed去年共四度升息，去年12月曾暗示今年將升息兩次。然而，由於最近金融市場震盪，以及跡象顯示包括中國和歐元區在內的海外經濟成長放緩，經濟前景黯淡。市場也擔心，美國政府局部關門35天，可能會抑制消費者支出。