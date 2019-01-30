少婦扛嬰兒手推車在紐約地鐵站下樓梯 不慎失足摔死

2019-01-30 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



美國22歲女子瑪萊莎•古德森（Malaysia Goodson）28日晚間推著載著一歲女兒的嬰兒推車，在紐約市地站「第七大道站」步下樓梯時不慎失足，跌落後傷重不治，女兒則未受傷。

來自康乃狄克州的古德森，28日結束購物行程後準備返家，扛著推車下樓梯時失去平衡摔落，救護人員抵達時她已失去意識，送醫後宣告不治。