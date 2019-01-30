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臉書付錢青少年安裝App 監視手機動態

2019-01-30 23:10中央社 舊金山29日綜合外電報導

科技新聞網站TechCrunch踢爆，臉書亟思取得對手的資料，祕密付錢給安裝臉書研究（Facebook Research）虛擬私人網路（VPN）的使用者，監視使用者手機連網所有動態。

TechCrunch披露，這款App類似臉書去年6月遭蘋果禁止，並於8月移除的應用軟體Onavo Protect 。

報導表示，臉書繞過App Store，並提供下載這款App的青少年和成年人金錢報酬，以取得網路流量的管理者權限，藉以解密和分析使用者的手機使用，恐已違反蘋果的隱私權政策。

臉書向TechCrunch證實，公司利用這個研究計畫蒐集使用者習慣。

根據TechCrunch報導，臉書自2016年起，付給年齡介於13至35歲的使用者每月20美元（約新台幣616元），外加轉介費，要求使用者在手機的iOS或Adroid作業系統安裝臉書研究App，出賣他們的隱私。臉書甚至要求使用者將他們的亞馬遜訂單歷史資料截圖。

報導說，這項計畫透過beta版測試服務Applause,、BetaBound和uTeste管理，以掩飾臉書介入的痕跡，並在某些檔案中稱這項計畫為「地圖集計畫」（Project Atlas），這和臉書企圖在全球找出新趨勢以及對手的行動相符。

隱私權年齡

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