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中國經濟降溫 為何LVMH營收仍逆勢成長？

2019-01-30 22:39經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

彭博資訊報導，精品集團LVMH去年第4季營收優於分析師預期，服飾與皮件營收成長17%更是大幅超越市場預期的10.5%，這讓全球精品業財報季一開始就帶來意外驚喜。

但彭博專欄作家費爾斯德（Andrea Felsted）30日撰文表示，別指望其他精品業者的財報也全面報佳音，畢竟在當前奢侈品整體市場需求轉弱的情況下，大型集團的營運可望持續興旺，其他業者的日子可能就變得苦哈哈。

費爾斯德指出，LVMH擁有規模和多角經營優勢，在市況差的時候可展現韌性。LVMH旗下品牌眾多，像是路易威登（LV）和迪奧（CD）對消費者的魅力歷久不衰，思琳（Celine）和寶格麗（Bulgari）有潛力持續擴張。而且，這個精品集團不僅有豐沛財力可支持旗下品牌，也願意大手筆為產品行銷，從去年廣告和促銷費用增加14%可見一斑。

LVMH耀眼的財報可能掩飾一個現實：精品業前景正轉趨黯淡。上季LVMH中國事業成長加速，但近來愈來愈多跡象顯示，占三分之一全球奢侈品銷售的中國消費者買氣漸趨保守。美國假期購物季零售業績好壞參半，也令人懷疑，隨著減稅提高消費力的效應減退，美國消費者支出能否持續快速擴張？

開雲集團（Kering SA）同樣擁有規模優勢，旗下擁有巴黎世家（Balenciaga）等眾多知名品牌。古馳（Gucci）在中國大陸人氣尤其旺。即使營收有可能出現減緩跡象，獲利表現仍可望達標。

愛馬仕（Hermes）向來是特例，管理產品需求的能力一流，與其經營品牌的本事一樣經得起考驗。

然而，艱困的市況可能對其他精品業者帶來棘手挑戰，這對單品牌公司或正試著調整市場定位的品牌，例如Burberry，尤其如此。義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo即為一例，該公司29日公布的財報顯示，以恆定匯率計的營收成長不如分析師預期。

在鐘表市場情況更明顯。瑞士12月出口下滑，中國需求疲弱領跌。這對歷峰集團（Richemont）和斯沃琪集團（Swatch）是壞消息。

基於中國消費支出轉弱的顧慮，2019年對歐美精品業者而言，可能真的是在爛泥中打滾的豬年（對西方人來說「豬」的貶義成分居多）。但LVMH與其大型競爭對手因應艱困市況的韌性，可望比其他精品業者來得強，甚至可能伺機大舉收購。

精品集團LVMH上季營收優於預期，未受中國經濟降溫影響。路透
精品集團LVMH上季營收優於預期，未受中國經濟降溫影響。路透
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