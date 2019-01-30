德國大砍今年經濟成長率預測 1.8%降為1%

2019-01-30 22:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



德國經濟部30日發表年度報告，將2019年經濟成長率預測從1.8%大幅調降至1%，證實上周媒體事先披露德國將下修成長預測的報導。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示，去年經濟成長率觸及五年來低點至1.5%，遠不及前年的2.2%，主要受美中貿易爭端及歐洲新排廢標準WLTP衝擊。

報告指出，德國經濟成長仍呈現上升趨勢，但外部環境的風險與日俱增，加重經濟的下行壓力，主要風險包括英國脫歐、貿易摩擦、保護主義及全球關稅戰。

消息公布後，歐元兌美元從1.1430微幅下滑至1.1425。媒體上周已率先披露德國當局即將下修2019年經濟展望。

專家預測，今年淨貿易額預料將對經濟成長造成壓力，但民間消費有望提升。德國可以持續仰賴強勁內需，今年失業率預估將下降至4.9%，優於去年的5.2%，也是1990年德國統一以來最低點。所得今年也預估上揚4.8%。阿爾特邁爾樂觀表示：「德國經濟將進入連十年的持續成長。」

這位親梅克爾的保守派議員表示，德國仍需要減稅方案及刺激像電動車及人工智慧（AI）等未來科技的一系列改革。阿爾特邁爾表示，各部長預計在今年上半年向國會提交稅改方案，儘管已遭到來自執政聯盟夥伴社民黨（SPD）反對。德國2018年財政盈餘達592億歐元（677億美元），因此商界及主張經濟自由的議員過去幾年一直提倡稅改。

彭博報導，隨著近期令人失望的經濟數據不斷出爐，德國下修成長率預測將加深投資人對歐洲的悲觀情緒。這股情緒很可能延伸到31日，當天將公布歐元區經濟成長率，而先前公布的初值顯示義大利去年第4季經濟將陷入萎縮。