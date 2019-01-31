救iPhone買氣 蘋果部分地區將降價

2019-01-31 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何佩儒 ／台北報導



搶救iPhone的買氣，蘋果罕見宣布新機將在部分地區降價。 （路透） 分享 facebook

救iPhone買氣，蘋果罕見宣布新機將在部分地區降價，若依蘋果的訂價策略，但與美元脫鉤換算，在大陸市場的iPhone約有百分之三到百分之四的降價空間；至於印度等新興市場，則可望有兩位數的降價幅度。

過去蘋果會主動調低售價，大多是新一代iPhone推出前夕，調降前一代iPhone價格。此次蘋果在新iPhone推出約四個月後，即透露調整部分地區售價，顯見iPhone銷量的下滑速度已形成壓力。

蘋果由於本季財測未再惡化，盤後股價一度上揚，因應iPhone在部分地區降價，台廠供應鏈除了掌握此波零組件的降價，也將積極提升良率，掌握此波蘋果降價救銷量的契機。

根據外電報導，蘋果執行長庫克接受訪問時解釋iPhone訂價策略，包括iPhone Xs看齊iPhone X，而iPhone Xs Max則略高Xs約一百美元；至於iPhone XR則介於iPhone 8及iPhone 8 Plus（兩者相加除以二），因此在美國市場，新iPhone訂價跟二○一七年差別不大。

但因匯率關係，導致全球不同市場的價差放大，因此蘋果考慮將iPhone訂價跟美元脫鉤，看齊當地貨幣過去的價格。

以台灣iPhone的售價來看，約緊貼著美國市場的售價，iXs與iX的起跳價相同；若以大陸的訂價來看，iXs售價人民幣八六九九元起跳，比iX上市時售價貴了人民幣三一一元，若是要拉齊售價，等於有約百分之三點五的降價空間。大陸目前是全球最大的手機市場，據了解，除蘋果推出的舊換新活動，在其他經銷通路，新iPhone其實已出現降價情形。