今年黃金行情看多還看空？分析師看法不一

2019-01-30 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



國際金價30日盤中一度攀抵創八個月高點，美中貿易關係前景不明和聯準會（Fed）預料按兵不動等因素支撐金價走高。

現貨黃金30日盤中一度上漲0.32%至每英兩1,315.98美元，為去年5月以來最高，紐約黃金期貨盤中上漲0.3%至每英兩1,312.8美元。

專業金融服務公司INTL FCStone分析師梅爾表示，「金價短期內會再升高，因為外界預期Fed的發言偏鴿派，這會讓美元走軟，帶給金價稍微上漲的空間」，他也認為美中貿易談判尚未敲定協議，有利金價走升。

投資人持續關注Fed同日稍晚的貨幣決策會議，預期Fed官員考量到種種因素，會鞏固近來鴿派立場，包括全球貿易僵局、美國經濟出現持續放緩的跡象，以及企業及消費者信心持續減弱。投資人也擔心，美國對華為違反美國制裁伊朗禁令的刑事指控，可能使美中談判更加複雜。

梅爾說，部分市場的黃金需求看來正在增加，黃金指數股票型基金（ETF）的購買也持續增加。

但Refinitiv 30日公布報告，預估金價今年平均價位為每英兩1,292美元，認為雖然投資人和央行對黃金的需求再度增加，但會被珠寶需求疲軟所抵銷。

對全球經濟持續放緩的疑慮帶動黃金的需求復甦，也促使市場預期Fed會暫緩升息，投資人紛紛回頭買進黃金，也把金價推升至八個月來最高。

Refinitiv旗下的黃金礦業服務公司（GFMS）分析師預期，經濟前景依然不明和美國經濟放緩有利金價攀升，但黃金價格上漲會抑制實體黃金市場的需求。去年第4季全球黃金飾品消費量年減3%至560噸，黃金零售投資（金幣和金條）同步下滑3%至296噸。

報告表示，中國和印度這兩大黃金消費國今年的珠寶需求預料會下滑，主因是中國經濟放緩和印度需求可能繼續減緩。