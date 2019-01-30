中國經濟減速 正從三方面打擊全球成長

2019-01-30 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，當前這波全球經濟成長減緩，與2015年至2016年中國景氣疲軟驅動的那波成長減速非常相似，但牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家警告，這一回中國問題對全球經濟成長的打擊可能更嚴重。

牛津經濟研究院學者史雷特（Adam Slater）與裴恩（John Payne）在29日發布的報告中寫道：「中國經濟減緩若是愈演愈烈，可能對世界成長造成嚴重的負面後果。我們的模擬模型顯示，如果中國成長率大幅減速，2019年世界成長率可能趨緩至2.3%的十年低點；萬一中國和美國成長雙雙減緩，甚至可能降到2%以下。」

這些經濟學家示警的同時，美國企業陸續公布的上季財報已反映出中國經濟減速的影響，從卡特彼勒（ Caterpillar）、蘋果等公司的財報可見一斑。

經濟學家指出，中國的問題可能從以下三方面壓抑全球成長：

• 中國內需成長減弱，導致中國減少從世界其他地區進口最終產品（消費財與投資財）。

• 中國出口成長減弱，導致中國從世界其他地區進口中間財與原物料的需求降低。

• 中國需求減弱，壓抑全球重要大宗商品（如鐵礦砂、銅）的價格，衝擊這些商品的出口國，主要是新興市場經濟體。

史雷特與裴恩寫道：「這些管道似乎全都在運行中。」兩位經濟學家指出，中國2018年底的進口量大減，已衝擊亞洲主要貿易夥伴國和零組件供應國的出口，包括新加坡、南韓、泰國和台灣出口都明顯衰退。