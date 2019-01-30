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分析師：中國經濟放緩 這些產業該避開

2019-01-30 17:53經濟日報 記者陳律安╱即時報導

幾位專家指出，在亞洲最大經濟體中國成長持續放緩，驚擾市場之際，投資人對在中國市場有高曝險的企業，應該要謹慎以對。

本周稍早，作為美國經濟情勢風向球的晶片商輝達及重機具商卡特彼勒發布財報，將表現不佳歸咎給中國經濟成長放緩。

交易商CMC Market分析師Margaret Yang表示，包括資訊科技（IT）、半導體、工業、非必須消費品等領域在大中華市場有龐大曝險。她特別點名關注高通、美光、博通、德儀及英特爾。

Yang透過電郵向CNBC表示：「在貿易爭端懸而未決的背景下，卡特彼勒與輝達財報不如預期，點燃了投資人恐懼，也就是對有大中華市場曝險的美國企業而言，中國經濟放緩或許衝擊更深、影響更大。」

投資平台eToro資深分析師Toby Wu表示：「我們預料與中國關係緊密的企業將吹起逆風」，意指股價會下滑。

他透過電郵向CNBC指出：「卡特彼勒的表現對總體經濟有槓桿效應，也對相關產業有顯著衝擊，如五金公司史丹利百得與PPG工業集團。」

就連消費產品領域也難逃中國經濟放緩衝擊。研調公司Canalys 28日發布數據指出，去年中國的手機出貨量降至2013年以來低點，原因包含消費者持有舊機時間拉長，中國經濟放緩，以及大陸消費者購買力減弱更讓情勢惡化。

中國經濟成長放緩，分析師建議該避開特定產業。（圖／路透）
中國經濟成長放緩，分析師建議該避開特定產業。（圖／路透）
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