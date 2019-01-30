多虧這3亮點 蘋果Q2營收低於預期股價反漲

2019-01-30 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



蘋果第2季營收可能介於550億美元與590億美元之間。 美聯社 分享 facebook 財經新聞網站MarketWatch報導，蘋果上季營收萎縮不令人意外，但連本季營收預測都不如預期，預示iPhone銷售減緩可能拖累未來營收。不過，蘋果29日盤後股價不但未大跌，反而逆勢大漲逾5%，究竟是什麼原因？

早在蘋果公布年度第2季（至3月底止）財測前，分析師已料到今年度營收將逐季下滑。果然，蘋果29日說，第2季營收可能介於550億美元與590億美元之間，相較於FactSet訪調分析師平均預測的590億美元，以及一年前的611億美元，本季預估營收較去年同期明顯下滑，蘋果29日盤後股價卻不跌反漲，何以致此？

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出下列三個原因：

1. 本季營收預測雖低於分析師共識預測值，仍高於市場擔心的低標水準。艾夫斯指出，市場原本擔心蘋果本季營收預測可能連550億美元都不到。

2. 服務事業毛利率優於預期。蘋果首度揭露旗下服務事業（含Apple Music、iCloud和Apple Pay等）毛利率達63%。艾夫斯說此數比預期好；另一位分析師也表示，市場一般預期的水準是60%，而投資人之前可能低估了蘋果服務事業的獲利能力。

3. 付費服務會員人數優於預期。蘋果財務長梅斯特里表示，蘋果旗下服務的付費訂戶如今已超過3.6億人，比一年前增加1.2億人，預計到2020年可能超越5億人。艾夫斯指出，在iPhone銷售減緩之際，蘋果付費服務訂用人數是一項重要的資訊揭露，因為這代表較能預知、周而復始的營收來源。

整體觀之，BTIG分析師派席克說：「好消息是，調降營收預測—部分因素可能是在某些市場降價—並未造成毛利率預測變弱，讓原先最悲觀的投資人鬆了口氣。」但在蘋果發布上季財報和本季財測後，派席克把他對今年全年iPhone銷售額預測下修60億美元，並把蘋果目標股價從197美元砍到189美元。

由於實際財報與財測未如一些人想像的那麼糟，蘋果29日盤後股價躍漲逾5%，反映利空出盡後的反彈。但艾夫斯提醒投資人，蘋果股價後市如何，全看蘋果能否達到3月一季的財測。