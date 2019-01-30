路透引述郭台銘特助：鴻海考慮縮減、擱置威州LCD廠計畫

2019-01-30 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



美國總統川普去年參加鴻海在威州設廠的動土儀式，右為鴻海董事長郭台銘。（圖／路透） 分享 facebook 路透報導，鴻海正考慮縮減或甚至擱置在美國投資100億美元設立高階液晶面板廠的計畫，現在打算在美國以聘雇工程師和研究人員為主，而非上述計畫原先承諾的聘僱製造勞工。

路透引述鴻海董事長郭台銘的特助胡國輝（Louis Woo）的說法報導，鴻海正在重新考量在美國大舉投資的做法，原因是要在美國生產高階電視螢幕的成本很高。

報導指出，鴻海最初計劃在美國威州設廠製造高階的大尺寸電視面板，以及生產其他消費品與專業產品，但稍後表示將改為生產較小型的液晶顯示器螢幕（LCD）。

胡國輝對路透表示，這些計畫可能會縮減，或甚至是擱置。他表示鴻海仍在評估有關威斯康辛州的選項，然而在美國生產高階電視螢幕的成本很高，因為當地的勞力薪資相對高昂。他說：「以電視而言，我們在美國並未占有一席之地。我們無法競爭。」

當談到生產電視高階螢幕時，胡國輝表示：「如果特定尺寸的面板的供應變多，無論是產自中國、日本或台灣的面板變多，我們也必須要調整。」

胡國輝指出，鴻海現在希望在威斯康辛州設立「技術中心」，大致由研究部門組成，再搭配包裝與組裝部門。該廠還將為工業、醫療照護與專業應用領域生產專門的科技產品。

胡國輝說：「在威斯康辛州，我們並不是在打造一座工廠。你不能用一座工廠來看待我們在威州的投資。」

鴻海本月稍早重申打算在威斯康辛州創造1.3萬個就業機會，但該公司已經減緩聘僱的步調。鴻海一開始曾表示，預期2020年底前會在當地聘雇約5,200人，不過內部消息人士說，現在看起來屆時只會聘雇近1,000人。

不過胡國輝對路透表示，鴻海最終在威州約四分之三的就業機會都將是研發與設計，也就是「專業知識」職位，而非藍領的製造工作職位。

胡國輝表示，在大中華地區與日本生產LCD面板、運往墨西哥進行最終組裝、再把成品進口至美國，這樣的做法會更比在美國生產LCD面板的獲利更好，而且這樣的供應鏈也較符合鴻海目前的「順暢、良好的商業模式」。