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Airbnb捐6千萬元 幫助遊民青少年

2019-01-30 15:44世界日報 記者黃少華╱舊金山報導

總部位於舊金山南市場區的短租平台愛彼迎（Airbnb）與市長布里德（London Breed）合作，於28日（周一）宣布捐款200萬美元（約6千1百萬元新台幣），專門用於幫助遊民青少年。

愛彼迎執行長切斯基（Brian Chesky）發表聲明稱：「住房是一項基本需求，但在任何一個晚上，都有近1200名年輕人在舊金山的街頭露宿。這是我們的家園，我們有責任幫助那些需要住房和就業機會的年輕人。」

這筆捐款是舊金山去年11月發佈解決遊民問題500萬美元（約1億5千萬元新台幣）承諾的重要部分。愛彼迎的計畫是在未來三年內與市議會和社區組織合作，將這筆200萬美元的捐款用於一項名為「崛起」（Rising Up）的倡議，幫助遊民青少年獲得住房和就業的安置。雲通訊企業Twilio已經為「崛起」捐資70萬美元（約2千1百萬元新台幣）。

過去兩年，愛彼迎已經向在舊金山開展解決遊民問題的社區組織捐款75萬美元（約2千3百萬元新台幣），為「崛起」倡議提供新一筆資金的目標是到2022年底將遊民青少年的人數減少一半。

位於田德隆區的拉金街青少年服務中心是參與「崛起」倡議的主要社區組織，行政主任亞當斯（Sherilyn Adams）表示，這筆捐款鼓舞人心。她說：「通過『崛起』倡議為年輕人做投資，不僅可以挽救生命，改變他們的發展軌跡，還可以最終減少舊金山的長期遊民現象。」

市長布里德於去年10月11日在拉金街青少年服務中心發布「崛起」倡議，通過公私合營的方式，為500名正經歷著遊民生活的青少年提供住房和就業機會，同時致力於避免讓另外450名處於危機之中的青少年淪為遊民。

布里德已經為「崛起」倡議擬定了600萬美元（約1億8千萬元新台幣）的初期投資，非牟利機構「臨界點社區」（Tipping Point Community）承諾提供額外的300萬美元（約9千2百萬元新台幣）資金。

然而，愛彼迎與舊金山乃至世界上其它城市有著複雜的關係。雖然它為人們的旅行創造了一種新的便捷住宿方式，也讓業主從中賺取收入，但它往往被歸咎於在降低空置率的同時讓城市房屋租金上漲。批評人士稱，愛彼迎帶來的短租行為打擊了長租市場，加劇住房緊張和遊民現象。

多年來，愛彼迎已經通過徵稅和繳稅為城市做出貢獻，並配合政府打擊非法出租幾個單位的人士。但根據全國眾多媒體的報導，非法租賃行為仍時有發生。

舊金山遊民捐款

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