影／蘋果繳Q1財報 被爆冷處理FaceTime漏洞

2019-01-30 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國蘋果公司29日公布財報，儘管整體大致符合市場預估，但iPhone需求持續疲軟，大中華市場尤其明顯，預計第二季營收將低於預期。蘋果公司同時還被控早就掌握FaceTime有遭竊聽疑慮，卻遲遲沒有處理，引爆有史以來最嚴重的隱私漏洞。

蘋果在2019財年第1季營收為843.1億美元（約2.6兆新台幣），較去年同期下滑5%，也是蘋果十年來首見營收下滑，卻仍高於市場預估的839.7億美元，盤後交易因此逆勢大漲，漲幅一度超過6%。

此次財報是蘋果公司首次不公開向來是搖錢樹的iPhone等產品實際銷量，但從iPhone營收年減15%仍能看出需求疲軟，也是唯一營收下跌的產品。不過，Mac、穿戴式裝置、住家與其他配件等產品都締造紀錄，Apple Music、App Store等服務的營收達到108億美元（約3350億新台幣），都符合市場預期。

蘋果執行長庫克坦言，產品價格是因素，將重新考慮iPhone的訂價策略，但樂觀認為美中貿易緊張關係有望緩和，也將重新考慮iPhone訂價策略，正考慮在中國和其他國際市場以當地貨幣定價，同步匯率波動，希望能刺激銷售。

對於未來的營運展望，蘋果預計第2季營收為550億美元到590億美元，與市場預估的589.7億美元有一段落差。

雖然蘋果繳出優於預期的財報，好消息卻壟罩在FaceTime竊聽漏洞風波之下。

據報有蘋果用戶一周前就發現FaceTime出現隱私漏洞，使用者就算不接聽，只要透過群組通話功能與一系列操作，即可聽到聲音與看到影像，將FaceTime直接轉變成竊聽工具。

綜合外媒報導，接獲用戶通報漏洞的蘋果一直冷處裡與保持沉默，直到科技部落格《9to5Mac》爆料才趕緊出面，表示「我們已意識到此問題，也證實本週稍晚就會更新軟體並修復此問題」。蘋果現已在伺服器側停止FaceTime群組通話功能，也將釋出修補更新，並建議用戶在這之前先不要使用FaceTime。

專家則是建議，如果想要進一步確保自己隱私安全，可以到「設定」的「FaceTime」項目，選擇關閉此功能。