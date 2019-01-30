影╱蘋果發布財報 庫克：情況改善，今年展望樂觀

2019-01-30 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張大仁 ╱綜合報導



蘋果公布上季財報，獲利基本符合預期，但iPhone營收略低於預期。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘋果公司29日美股盤後公布上季財報，獲利基本符合預期，但是iPhone的營收略低於預期。CEO庫克在財報發布後指出，今年開始後情況已見改善，對今年展望樂觀，美中貿易爭端可望達成協議。

庫克在電話會議上表示，「儘管上季充滿挑戰，但中國營收全年仍略呈成長。宏觀經濟因素將來來去去，但只要持續聚焦在可以控制的變數，前景仍十分看好」。

蘋果上季每股獲利4.18美元，高於分析師預期的4.17美元；營收843億美元，高於預測的839.7億美元；iPhone營收519.8億美元，低於預測的526.7億美元；服務營收109億美元，高於預測的108.7億美元。蘋果2日調降上季財測。

服務部門營收，Apple Pay、Apple Music和iCloud存儲在內的所有類別，同比成長29%；毛利率為62.8%，遠高於其整體業務的獲利率38%。

各個產品線的營收方面，iPhone為519.8億美元，低於預估的526.7億美元；iPad為67.3億美元，高於估計的59億美元；Mac為74.2億美元，與估計持平；可穿戴設備、家庭和配件73.1億美元，略低於估計的73.3億美元。其產品業務的毛利率為34.3％，較上季增加60個基點。

蘋果對本季營收預期為550億至590億美元。市場普遍預測為589億，遠低於分析師在12月底預測的640億美元。

庫克說，「消費者使用舊款iPhone的時間比過去更長。這個因素加上宏觀經濟問題、尤其是新興市場，就導致iPhone營收比去年下降15%。」

蘋果上季中國營收131.7億美元，較一年前的179.6億美元下降27%。人民幣匯率去年兌美元貶值近10%。

庫克指出，在進入1月後，情況已經較12月結束時有所改善，給了蘋果一些樂觀的態度。當然無法知道未來會如何，但問題還是在貿易緊張，1月已出現一些樂觀的氣氛，他對美中兩國的評論感到鼓舞。