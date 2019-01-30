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連休十天不好嗎？為何日本黃金周金融市場皮皮挫

2019-01-30 12:40經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

今年，即將到來的台灣農曆春節假期連休九天，日本在4月下旬開始的「黃金周」則有長達十天的連休，不過日本金融市場交易員和投資人對「黃金十連休」長假不是開心期待，反倒憂心忡忡。

今年日本因為現任天皇明仁將於4月30日退位，皇太子德仁在5月1日即位，政府增加國定假日，宣布了史無前例的「黃金十連休」，全國4月27日到5月6日休假。金融市場要休市這麼久，讓交易員和投資人擔心中斷對海外市場的反應，或是日圓匯價在期間大幅波動不能及時因應。

世界主要金融市場，很少有這麼長時間的休市。之前只有美國在2001年遭遇911恐怖攻擊後，關閉六天的紀錄。

Libra投資公司投資長Tasuo Sakuma說：「我們有六個交易日不能交易，實在很恐怖！我們必須在放長假前調整部位，很難說我到時候會怎麼調，可能只調到中立的狀態。」

日本金管當局已經要求所有的金融機構，要警告客戶，在日本金融市場休市期間，海外市場可能會有的動盪，並確保他們的機制足以調適休市前後的騷動。

在日本的「黃金十連休」期間，美國聯準會和英國央行將召開利率政策會議，宣布升息與否，美國薪資和GDP等最新數據屆時也將公布，歐元區的GDP數字也要在那時發表。另外，全球許多重要公司的財報也會在這期間公布。

「十天的時間，足以讓世界完全改變。」一家日本主要銀行的外匯交易員這麼說。市場人士透露，日本多家大型的銀行和保險公司，已經規劃讓相關員工連休時在家工作，或是到公司值班，因為複雜的衍生性商品操作需要使用辦公室的終端機。

交易員表示，看多日圓的投機者有可能利用長假來推升日圓。HSBC全球資管理公司投資長Bill Maldonado說：「十天之中，任何情況都可能發生。我們沒有本錢自外於市場。」

日本金融市場對今年黃金十連休憂心忡忡。 歐新社
日本金融市場對今年黃金十連休憂心忡忡。 歐新社
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