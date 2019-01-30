經濟解析╱iPhone銷售跌但有亮點 蘋果表現可望回穩

2019-01-30 08:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



蘋果上季財報出爐，營收符合預期；公司提出的本季營收預期也落在分析師估計之內。彭博資訊認為，這顯示蘋果在去年末的震盪之後，表現開始回穩。

蘋果29日公布的上季財報，iPhone銷售下滑，年減15%，不過其他業務的營收與前一年度同季相比，全都上揚。其中，穿戴裝置與家用等配件這一類目的銷售成長最為亮眼。

--穿戴裝置與家用等配件，年增33%，銷售額73億美元。

--服務事業年增19%，營收達109億美元。

--Mac銷售增加8.7%，營收74億美元。

--iPad也成長17%，營收67億美元。

蘋果預期本季（蘋果會計年度第2季，今年1-3月）營收將介於550億美元至590億美元之間；而彭博匯整的分析師估計值為589.7億美元。同時，蘋果也首度揭露其服務事業的毛利率為63%，彭博整合的四位分析師的估計則為55-65%。Cross Research分析師Shannon Cross說：「服務事業毛利率在60%以上，是件好事。」

蘋果股價29日盤後上漲超過5%，在常規交易時段收於154.68美元。

由於對智慧手機市場飽和以及擔心美中貿易戰的影響，自去年10月以來，蘋果市值已經蒸發約三分之一的市值。上季財報顯示蘋果在大中華地區的銷售大減27%，目前占蘋果整體營收的15%。