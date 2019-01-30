供給過剩疑慮緩解 油價走高 美中貿易疑慮推升金價

2019-01-30 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二上漲逾2%，因美國制裁委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）制裁，緩解全球供給過剩的疑慮；金價上揚，因美中貿易疑慮未消，且市場預期美國聯準會（Fed）將暫緩升息。

布蘭特原油期貨上漲1.39美元或2.32%，結算價報每桶61.32美元。西德州原油期貨上漲1.32美元或2.54%，結算價報每桶53.31美元。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「油價上漲是對委內瑞拉消息的反應，市場再度考慮這對美國原油供應的影響。」

金價周二攀升至逾八個月最高水準，主因中美貿易關係的疑慮揮之不去，且投資人普遍預期Fed將暫停升息。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,310.49美元。美國黃金期貨收漲0.4%，報每英兩1,308.90美元。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica說：「金價上漲的主因是美中貿易戰的預期後果，另外則是經濟成長放緩的疑慮，以及美中貿易戰是否因華為事件升級。」

美國與中國展開高階貿易談判，美國財長米努預期此次磋商可取得重大進展，但美國檢方以刑事罪起訴華為科技，中國敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為談判增添變數。