蘋果Q1營收符合預期 iPhone需求前景疲軟

2019-01-30 07:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



蘋果Q1財報符合預期，但iPhone需求前景疲軟。 美聯社 分享 facebook

蘋果公司今天公布財報，上季表現大致符合市場預估，但會計年度第2季營收可能低於預期，顯示蘋果仍面臨iPhone需求疲軟的前景，尤其是在全球最大智慧手機市場中國。

財報公布後，蘋果股價盤後一度上漲3%。

蘋果公司服務事業營收再創新高，Mac、穿戴式裝置、住家與其他配件等產品營收也締造紀錄，但iPhone營收低於預期。來自Apple Music、App Store等服務的營收達到108億美元，符合市場預期。蘋果表示，目前其自有和第三方服務的用戶數量為3.6億，並計畫在2020年底前擴大至5億。

蘋果執行長庫克表示，美國和中國之間的貿易緊張關係有望緩和，公司正考慮在中國和其他國際市場以當地貨幣定價，或許能會刺激銷售。

庫克指出，中國經濟疲軟影響了iPhone在中國的銷售，但他對美中兩國能夠解決貿易緊張關係感到樂觀。這種緊張關係給中國經濟帶來了壓力，而這個月的形勢似乎有所改善。

他說：「1月情況看起來比12月好，貿易緊張程度明顯低於12月，我對兩國能夠解決問題感到樂觀。」

--第1季營收下滑4.5%至843.1億美元，優於分析師預估的839.72億美元。蘋果在1月初示警，上季銷售將低於去年11月預估的目標。

--每股盈餘成長7.5%，至4.18美元，優於分析師預估的4.17美元。

--服務事業營收較去年同期增加19%，至108.75億美元，優於分析師預估的108.7億美元。

--iPhone營收下滑14.9%至519.82億美元，不如分析師預估的526.7億美元。

--第二季度營收估在550億美元至590億美元間，低於分析師預估的589.3億美元。