CBO預測：Fed今年將持續升息 2023年才會開始降息

2019-01-30 00:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國國會預算處（CBO）的最新預測顯示，押注聯準會（Fed）即將降息的投資人，可能得等到2023年才能如願。

CBO在28日發表年度展望報告指出，聯準會「在2019年底前都將持續升息，以因應擴大的產出缺口、與日漸升溫的通膨壓力」。CBO預測，「聯邦基金利率將從2018年底的2.2%，在2020年初升至3.4%」，「之後Fed將在2023年開始調降利率，因產出缺口向負值靠攏、且通膨壓力消散，聯邦資金利率預料將在2023年底時降至3.1%」。

Fed的基準利率目標區間為2.25%至2.5%，目前實際上為2.4%。Fed官員在30日結束為期兩天的利率決策政策後，預料將按兵不動，但Fed去年12月19日發布的預測顯示，決策官員認為在2019年升息2碼或許是合理的，2020年預估將升1碼，2021年則不升息。

Fed自己公開發布的預測只有到2021年，採用類似經濟模型的CBO數字則持續到2029年，讓外界能夠更進一步窺見Fed官員思考長期利率的方式。

報告也指出：「根據CBO預測，2024及2025年的利率將微幅下滑。2024年利率的預期降幅主要反映之前三年全球的經濟成長走軟（及通膨壓力減輕），而2025年利率之所以預料下降，則是反映貨幣政策將轉變。」CBO預期，Fed將在2025年調降基準利率，以抵銷個人所得稅減免措施到期後對經濟造成的拖累。