經濟解析／中國成長減速重創出口 亞洲經濟何去何從？

2019-01-29 23:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



亞洲觀察家表示，隨著中國經濟減速，亞洲藉出口輕鬆帶動成長的時代已落幕，出口導向經濟體務必儘快發動由內需驅動成長的引擎。這種經濟轉型努力已慢了好幾拍，但遲到總比不到好。

今年初以來，亞洲先進經濟體陸續傳來出口下滑的壞消息，先是南韓12月外銷年比萎縮1.2%，緊接著台灣出口降低3%，新加坡出口更陡降8.5%，日本出口也衰退3.8%。亞洲最大經濟體中國12月出口摔落4.4%，是兩年多來最大降幅。這在在顯示，中國與美國打貿易戰、互祭關稅，不僅造成中國出口轉弱，也連累鄰近國家。

但前彭博專欄作家皮塞克（William Pesek）在日經亞洲評論網站上撰文指出，亞洲出口跌得鼻青臉腫，各國固然歸咎於中國成長減緩，但一部分也要怪罪自己對出口上癮，以至於經濟被美國、中國等主要外銷市場的景氣榮枯牽著鼻子走。

皮塞克說，從出口導向過渡到內需導向的經濟轉型工程 ，在2008年雷曼兄弟倒閉觸發全球金融海嘯和經濟大衰退後就變得很迫切，但隨著經濟逐步踏上復甦坦途，亞洲各國政府愈來愈自滿。促進創新、扶植新創公司的努力懈怠了，把經濟成長引擎從出口驅動改造成內需驅動的腳步放慢了。亞洲先進經濟體選擇抄捷勁——重心轉向中國。

從許多方面來看，經濟成長搭中國便車很合邏輯。過去十年來，日、韓等國因地理位置接近中國大陸這個龐大市場，有如中樂透彩。有什麼業者不愛近14億個樂意花錢買手機、購車、追逐最新時尚潮流，並成群結隊出國觀光的大陸消費者?

然而，2019年初，亞洲出口大國正為此付出代價。中國2018年國內生產毛額（GDP）成長率趨緩至6.6%，是1990年以來最弱。今年展望也不樂觀，國內需求、固定資產投資、採購經理人訂單全面下滑，汽車銷售也出現1990年代以來首次衰退，預告更多經濟痛苦還在前頭。

汽車顧問公司ZoZoGo執行長鄧凱（Michael Dunne）形容，大陸這波持續性景氣下滑堪稱「記憶所及首見」。皮塞克認為，這也將是亞洲未來一年的經濟縮影。這暴露出亞洲鄰國把經濟前途全部押注於中國市場的危險。中國龐大的市場固然成長潛力無窮，但中國也是經濟失衡、債台高築、地緣政治脆弱的開發中國家。亞洲多國政府不久將會質疑：這條路將通往何處？

美國總統川普訴諸貿易戰，揚言對總值逾2,500億美元的大陸進口貨課徵25%的重稅，加上聯邦政府局部關門可能導致美國消費者支出轉趨保守，對日本豐田汽車、南韓三星電子、台積電、新加坡航空等業者都是壞消息。

上周，世界銀行警告，亞洲因為區域和全球整合度深，易受外部震撼打擊。亞洲深深倚賴的全球供應鏈，如今正遭到攻擊。

亞洲官員可能正在思索，如何為國內出口商另尋購買力強的市場。但皮塞克認為，各國真正需要的是新的經濟模式。

皮塞克指出，亞洲各國經濟面臨的挑戰各不相同，沒有一體適用的補救法。但日、韓經濟的通病是數十年來倚重大型出口企業，卻疏於營造一個鼓勵新創公司創業的環境，藉以重燃創新精神、提高生產力、並創造高薪工作，而這必須透過解除經濟管制、推動勞動市場和稅務改革、女性賦權等方面的努來達成。

東南亞面臨更大的問題。印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國都面臨落入「中等收入陷阱」、經濟發展停滯不前的風險。如今位於亞洲各國經濟繞行軌道中心的中國成長減速，更帶來新的風險。

從雅加達到馬尼拉，各國央行已藉提高利率支撐國幣，現在更務必儘快靈活運用財政槓桿以撐起經濟成長。更重要的是，東南亞必須快馬加鞭改善基礎建設和經商環境，以吸引撤離中國大陸的外國工廠進駐。擴大投資教育和人才培訓，也可協助年輕人成為資訊時代經濟的生力軍。