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蘋果開發者營收達3.7兆 開辦企業家培訓營

2019-01-29 20:18中央社 台北29日電

蘋果公司（Apple）今天宣布開發者的營收累計已達1200億美元（約新台幣3.7...
蘋果公司（Apple）今天宣布開發者的營收累計已達1200億美元（約新台幣3.7兆元），創下新紀錄。聯合報系資料照片。歐新社
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蘋果公司（Apple）今天宣布開發者的營收累計已達1200億美元（約新台幣3.7兆元），創下新紀錄；並宣布Apple企業家培訓營正式開跑，將為女性App開發者提供成長所需的工具。

蘋果在官網宣布，自App Store於2008年推出以來，開發者已經獲得1200億美元的營收，光是去年營收就超過其中的1/4。

蘋果也宣布歡迎11間由女性創辦的App開發公司參加企業培訓營的開幕課程。此計畫案主要為當今全球App經濟領域內的女性App製作者提供成長所需的重要工具。

業界首創的Apple企業家培訓營是一個為期2週的融入式實務技術研討會，參與者與Apple專家及工程師一對一合作，藉以提升他們的App開發程度。計畫案還包括設計、技術和App Store行銷的課程，並有Apple開發者關係業務代表持續參與指導和支援。

每個參與此計畫案的公司還可獲得2張蘋果年度開發者大會WWDC門票，並可免費獲得Apple DeveloperProgram的一年期會員資格。

Apple全球開發者行銷資深總監暨Women@Apple執行發起人哈爾（Esther Hare）說，在過去，創辦中小企業通常要在雜支、庫存或零售空間方面投注許多資金。如今只要具備編碼技術與企業家精神，世界的機會之窗便為你而開。

哈爾表示，App Store是全新的數位商店街，創意開發者都在挖掘、運用全球App經濟領域的巨大潛力。Apple希望這個計畫案能夠激勵全世界的女性學習編碼、加入iOS開發社群，一同分享蓬勃發展的App經濟領域。

經濟

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