繼輝達重挫 高盛指這六間企業要小心了

2019-01-29 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



全球大型企業警告中國經濟成長放緩的情況在這個財報季不斷上演，先是蘋果在2日下修本季營收預測，接著全球重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）及晶片大廠輝達（Nvidia）也因上季財報失利，29日股價分別重挫9.1%、13.8%，而這些全球大廠相繼將矛頭指向中國。

高盛25日警告顧客小心在國外銷售占比高的企業，尤以主要營收來自中國的企業最值得留意。高盛並在輝達周一（28日）公布跌破眾人眼鏡的財報前，先一步點名這家晶片大廠。其他六間被高盛點名的企業為博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、高通（Qualcomm）、Qorvo、Skyworks Solutions以及永利渡假村集團（Wynn Resorts）。高盛表示，以上六間企業和輝達超過一半的營收來自中國。

輝達29日盤中一度暴跌18%，該公司下修第4季營收預期，表示「整體經濟情勢走下坡」且尤以中國最為顯著」。卡特彼勒29日股價重挫逾9%，關稅及中國需求放緩是拖累第4季財報的主因。

高盛不斷呼籲顧客提前做好準備，並避免買進在國外布局比重高的股票。高盛首席策略師柯斯汀（David Kostin）25日表示：「全球貿易政策摩擦及美中經濟關係，將是主導未來這類股票表現的關鍵角色。」高盛還指出，強勢美元將對跨國企業造成風險。