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擔心5G設備遭滲透? 華為晶片早就遍布美國6成監視器

2019-01-29 18:13經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

儘管美國力促盟國勿採用華為的5G設備，以免遭間諜活動滲透，然而彭博資訊的報導指出，華為旗下海思半導體的晶片早就遍布在全美約60%的監視攝影機內部中。

報導指出，位於加州的監視攝影機製造商Pelco去年原先為一款高解析度、具其他先進功能的監視器設下遠大的銷售目標，後來目標受到挫敗，原因是美國國會去年8月修法，禁止美國軍方與政府向與中國當局關係太過密切的企業採購設備。

當這項法案出爐後，Pelco放棄要把該公司最新GPC專業4K攝影機賣給美國政府的想法，同時調降銷售目標，因為這款產品使用來自海思半導體的零件，而海斯半導體正是華為科技旗下的晶片事業。

華為目前淪為美國打壓的目標，美方指控華為竊取商業機密、違反對伊朗的制裁，還銷售可被中國用來進行間諜活動的設備。

迄今為止，焦點主要集中在華為遍布全世界、協助運作通訊網絡的電信設備。然而海思半導體的晶片現在也引發疑慮，原因是美國約60%的監視器都安裝海思的晶片。這代表中國的晶片處理安裝在全美披薩店、辦公室與銀行等各地的監視器所錄下的畫面。

華為已屢次否認自家設備被用於間諜活動，還表明該公司並非是中國政府的工具。然而，全美各地成千上百萬台監視器安裝有中國製的晶片已令一些美國議員深感不安，尤其擔心中國高度發展的國內監視能力提升，讓監視範圍擴大至涵蓋美國本土。

美國眾議院軍事委員會成員、共和黨眾議員蓋勒（Mike Gallagher）表示：「這和中國正在本國境內的行為相關，也就是利用監視器建立一個龐大、歐威爾式的國家。由於他們可能在境外偷偷摸摸做一些事，應該戒慎以對。」

目前無證據顯示裝有海思半導體晶片的監視器被用於間諜活動，但近期的駭客事件顯示，監視器被用於間諜活動並不無可能。例如在2006年，由中國杭州雄邁科技公司所生產的攝影機被用於發動大規模網路攻擊，導致網路癱瘓，數百萬人無法上網。這起事件震驚監視器產業，不過產業人士表示，這類漏洞並未發現在裝有海思晶片的設備中。

美國約六成的監視器安裝有華為旗下海思半導體公司的晶片，令美國議員擔心安全風險，本...
美國約六成的監視器安裝有華為旗下海思半導體公司的晶片，令美國議員擔心安全風險，本圖僅為示意圖。（圖／路透）
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