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經濟解析／華為案如何因應？中國當局面臨雙輸抉擇

2019-01-29 18:04經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

彭博資訊報導，美國一方面對中國加徵貿易關稅，另一方面又對中國電信設備大廠華為採取法律行動，看似兩件事，其實目標卻一致：迫使志在躍為全球科技大國的中國遵守遊戲規則。從北京角度來看，美國的舉動居心不良，意在阻擋中國崛起。

彭博首席經濟學家歐樂膺（Tom Orlik） 29日撰文指出，中國領導人現在面臨以下難題：

●華為是中國科技巨人，不僅在政府羽翼庇護下的國內市場坐大，在海外市場也很成功，是國內外市場通吃的少數大陸企業之一。

●一般而言，北京不會眼睜睜看著中國利益受打擊而坐視不管，而且擅長實施經濟制裁以達到外交目的。例如，南韓考慮安裝設立美軍飛彈基地時，南韓設在大陸的工廠發現中國監管官員巡視頻率增加 了、進口貨品更常留滯港口、赴首爾自由行陸客團取消。日本也受過類似待遇。

●美國經濟勢力更強大，話雖如此，在正常情況下，中國領導人仍會針對華為案對美方採取報復行動，可能謹慎鎖定目標展開一連串報復措施。

●但這回不是正常情況，中國與美國的貿易談判仍在進行中，其結果可能對今年大陸經濟成長和未來經濟發展產生重大影響。中國副總理劉鶴即將啟程前往華府，出席30日展開的美中貿易談判，

●根據國際貨幣基金（IMF）的估計，美國對陸貨加徵的關稅稅率若是大幅提高到25%，將造成中國2019年國內生產毛額（GDP）折損0.6%。若以目前10%的關稅稅率計算，對中國GDP的影響將減半。

●中國決策官員面臨無論怎麼抉擇都輸的雙輸局面，因為若立刻出面捍衛華為，將面臨美中貿易談判破裂、進而重創中國整體經濟成長的風險；若在美國強硬施壓下保持緘默，又顯得懦弱無能。

●歐樂膺推測中國決策者可能嘗試走第二條路，也就是在有建設性的貿易談判過程中，試圖減輕華為問題。這麼做固然必須付出附帶的代價，但因應國家顏面受損比因應全國經濟成長重創來得容易。

美中貿易起衝突，夾在兩國間的華為付出代價 。路透
美中貿易起衝突，夾在兩國間的華為付出代價 。路透
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