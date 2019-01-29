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策略師：3顧慮使美股牛躍撐不久 跳下牛背時刻到了

2019-01-29 17:12經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站MarketWatch報導，摩根士丹利首席策略師威爾森（Mike Wilson）表示，儘管美股看來可能還有上空間，投資人此刻還是先退場為宜。

威爾森以美國牛仔騎野牛競技賽打個比方說，美股自去年底延續至今的這波漲勢，看來愈來愈岌岌岌可危，他建議客戶此刻最好先「下馬」。

他在報告中寫道：「或許12月24日迄今的野牛奔騰還沒撐完『八秒鐘』，但我們還是準備下馬了—我們快接近了，而野牛是危險動物。」

這位美股策略師指出，美股在去年12月大跌，年底前展開一波猛烈的反彈，雖然這波漲勢看似方興未艾，至今尚未出現像標普500指數漲破2,900點時那麼明顯的賣出訊號，但他認為現在是把資金移往別處的時候了。

威爾森說：「我們看不到什麼上漲空間，逗留下來只是看我們能再撐多久。我們認為，現在最好躍下牛背，暫事休息，等待下一場馴牛競技賽。」

美股已從去年12月24日觸及的低點翻揚，主要指數全面彈升，其中以那斯達克綜合指數今年來漲幅逾6%最可觀。但以下三個顧慮可能使美股後市由漲轉跌：

●威爾森認為，美股這波漲勢難以為繼，因為美國企業二位數的獲利成長是靠減稅和較低的預期撐起，這將使未來獲利表現相形見絀。他預測2019年頭三季的每股盈餘（EPS）成長率只介於1.3%與3.5%之間。

根據FactSet的資料，目前發布的企業財報顯示，第4季EPS增幅達10.9%，營收成長率達6.1%。

經濟展望也令人憂心。威爾森認為 美國經濟可能無法完全從政府局部關門的衝擊復原。威爾森說：「政府大門重開三個月，就能導致近來消失或受壓抑的經濟景氣完全復甦嗎？我們很懷疑。即使緊時重啟政府變成常態，一些事情失去了就無法彌補。」

國會預算處（CBO）估計 ，美國聯邦政府關門五周已造成約110億美元的經濟損失，且使去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率因此折損0.1個百分點。

●美中貿易戰憂慮未消。這一點威爾森在報告中未特別提到，但其他經濟學家指出，美中貿易角力仍抑制投資人信心，因為不僅世界兩大經濟體受影響，全球經濟也遭殃。

美銀美林（BAML）經濟學家最近就在報告中示警，認為美中貿易衝突拖長勢必會傷害美國經濟，因此調降對美國今年GDP成長率預測，從2.7%下修至2.5%。美銀經濟學家哈里斯指出，中國成長減速幅度可能比預期大，北京當局的政策反應卻未能跟上腳步。

威爾森認為，現在能使局勢柳暗花明的，莫過於聯準會（Fed）決定貨幣政策由鷹派轉為鴿派，並放棄持續縮減資產負債表的行動。但這位策略師認為，Fed徹底投降不太可能，頂多只會「縮減」（tapering）緊縮政策，但「縮減仍是在緊縮，而量化縮減（quantitative tapering，簡稱QT）延續愈久，和資產負債表最後規模的目標愈低，對股市就愈沒好處」。

策略師認為，美股這波漲勢如野牛騰躍，投資人在牛背上撐不久，此刻宜躍下為安。法新社
策略師認為，美股這波漲勢如野牛騰躍，投資人在牛背上撐不久，此刻宜躍下為安。法新社
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