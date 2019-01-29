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美國正式要求加拿大引渡孟晚舟 起訴詐欺等罪名

影／美國起訴華為與財務長孟晚舟 中：沒證據、不公平

2019-01-29 15:15聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國司法部28日正式起訴中國電信龍頭華為與財務長孟晚舟犯下一系列罪名，華為則透過聲明否認違法與一切指控。美國商務部長羅斯強調，此事與中國國務院副總理劉鶴率團赴美進行貿易談判完全是兩回事。

根據其中一份解封的起訴狀，聯邦檢察官指控華為違背伊朗制裁禁令，透過關係企業Skycom Tech及子公司Huawei Device USA Inc與伊朗有業務往來，孟晚舟與其他高管在過去數年間，就雙方從屬關係誤導有關單位與一間全球銀行。華為公司2017年察知美方調查後，旋即將相關知情人士調回美國相關單位追不到的中國，還試圖湮滅證據。

在另外一份起訴狀中，華為被控多次指使員工竊取T-Mobile的營業秘密，即模仿人類手指以測試智慧手機耐久性的機器人「Tappy」各項專有技術，並違約在中國建立自己的機器人，還被指承諾提供獎金給成功竊取競爭對手機密的員工。

「華為仰賴不誠實的生意手段，違背美國及美方企業賴以興旺的重要經濟原則。」聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）在記者會指出：「我國無法容忍此等犯罪行為。」

加上妨礙司法及電匯詐欺等，美方一共起訴多達23項罪名。中國工信部新聞發言人聞庫則在記者會呼應中國外交部說法指出，在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定企業，此一做法既不公平、也不道德。

華為是全世界最大的電信設備與服務供應商之一，近日還超越蘋果公司，成為世界第二大手機製造商，卻屢被美方懷疑竊盜技術，並不正當地運用政府補貼在市場攻城掠地。美國政府近幾個月加強反制華為的擴張，據報秘密要求盟國圍堵華為和其他中企參與5G網路建設。

儘管華為再三否認受到北京當局的控制，美方官員在28日的記者會重申，華為在美國市場兜售的電信設備器材有可能被中方用於強化情報刺探能力，對美國構成不可接受的國安風險。

美方去年以迴避伊朗制裁禁令為由，要求加拿大當局扣留孟晚舟，導致中加關係急速惡化，中方隨後逮捕兩名加國公民，並將一名被控運毒的加國國民從15年有期徒刑改判死刑，被外界認為是有意報復。加國駐中大使麥家廉也因連續在此事失言，被總理杜魯多要求走人。

由於中國國務院副總理劉鶴30日將到華府與美方進行貿易談判，美國司法部卻選在此時起訴華為，時機不免顯得太過巧合，媒體也沒有排除美方有意用華為案向中方施壓。雖然美國商務部長羅斯強調，華為案與中美貿易談判完全是兩回事，也歡迎中國代表團赴美，但外界咸信，中美貿易戰的摩擦有可能繼續升溫。

中國北京一處購物商場的監控攝影機旁可見華為招牌字樣，攝於29日。中國電信龍頭華為...
中國北京一處購物商場的監控攝影機旁可見華為招牌字樣，攝於29日。中國電信龍頭華為與財務長孟晚舟28日被美方正式起訴，合計被控犯下23項罪名。路透
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