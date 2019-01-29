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影／斷馬杜洛金脈 美國制裁委內瑞拉國營石油公司

2019-01-29 14:01聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國政府28日對委內瑞拉馬杜洛政權祭出殺手鐧，制裁委內瑞拉國營石油公司（PDVSA），希望藉此迫使他將政權轉移給臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）。

美方將扣押委內瑞拉財政收入主力的PDVSA約70億美元（約2175億新台幣）資產，該公司明年度預計將損失110億美元（約3418億新台幣）出口收益。PDVSA在美子公司「西特哥石油公司」（Citgo Petroleum Corp）仍可繼續營運及購買委內瑞拉石油，但收入必須存入馬杜洛無法動用的美國託管帳戶。

委內瑞拉財政收入高達9成來自原油輸出，其中41%輸往美國。截至2018年10月，委內瑞拉平均每年向美國出口58萬桶原油和石油產品，對美出口石油更是委內瑞拉政府唯一的現金來源，此舉無疑將重重打擊早已搖搖欲墜的委國經濟

美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）指出，PDVSA長期以來一直是委內瑞拉官員和商人貪污腐敗的工具，華府現在要追究那些「造成委內瑞拉慘痛衰敗的人」責任。阻止該國的石油財富落入馬杜羅手中。

米努勤還強調，除非PDVSA所有權被轉移給瓜伊多的臨時政府或另一個民選政權，否則制裁就不會停止。

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）則向還沒有出現跳船跡象的委國軍方喊話，呼籲他們接受「和平、民主且符合憲法規定的政權轉移」。波頓認為，馬杜洛政權與軍方相互依存，國營企業、情報與傳播部門及銀行多由軍人掌控。一旦斷絕金脈，將導致馬杜洛失去支持。

華府宣布制裁後，馬杜洛隨即誓言要對美國展開反擊，指控美國制裁不合法、不道德，美國總統川普是委國政變幕後推手，須為委國暴力衝突負責。馬杜洛也向PDVSA負責人下達具體命令，在美國和國際法院展開政治及法律行動，捍衛西特哥石油公司的財產與資產。

美國28日宣布對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）實施制裁，凍結其70億美元資產...
美國28日宣布對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）實施制裁，凍結其70億美元資產，阻止「前總統」馬杜洛繼續榨取人民資產，表示只要PDVSA將權力轉移給臨時政府，就能擺脫制裁。路透
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