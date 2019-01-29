中國豬瘟肆虐 跨海衝擊美國黃豆農

2019-01-29 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



中國爆發非洲豬瘟，當局為了控制疫情已撲殺數十萬頭豬隻，但遠在美國的黃豆農民也受到衝擊。

中國的豬隻數量逾4億頭，是全球最大黃豆進口國；但去年夏季傳出豬瘟疫情後，豬農和當局已經撲殺數十萬頭豬隻，也導致大豆需求下滑。

美中貿易爭端爆發後，中國對美國黃豆課徵報復性關稅，也幾乎停止向美國採購黃豆。去年12月美中達成貿易休兵協議後，中國恢復進口美國黃豆，但關稅措施並未撤銷。

美國黃豆農原已處於艱困時期，中國黃豆需求下滑讓狀況雪上加霜。自去年10月中旬以來，大連商品交易所3個月期黃豆粉期貨價格已累計下跌27%，逼近2016年4月的低點。

INTL FCStone亞洲大宗商品部門風險管理諮詢師Darin Friedrichs說，這代表市場認為疫情蔓延情況比官方數據所顯示的還要嚴重。

中國農業農村部表示，2018年12月全國豬隻數年比下降近5%。農村部市場與經濟信息司司長唐珂表示，依據國際經驗，徹底消除非洲豬瘟至少需要五到六年，這是一項「長期任務」。

中國當局預期，截至今年9月底的12個月，黃豆進口將減少11％。如果豬瘟疫情惡化，導致更多豬隻被撲殺，黃豆需求將進一步減少，美國黃豆農面臨的壓力也將持續升高。