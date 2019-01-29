一顆螺絲 揭露蘋果為何難以「美國製造」？

2019-01-29 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



紐約時報28日報導，儘管美中爆發貿易戰，或美國總統川普疾呼「美國製造」，蘋果公司目前仍不太可能將生產線移回美國，原因從一顆小螺絲就足以說明。

蘋果執行長庫克曾在2012年宣布，將在美國生產麥金塔電腦。是多年來在美國製造的首項蘋果產品，但蘋果開始在德州奧斯汀生產Mac Pro時發現，德州的螺絲工廠無法滿足螺絲的需求量，導致Mac Pro的測試作業延誤，甚至造成Mac Pro上市延後數月。最後，蘋果量產Mac Pro時，決定向中國訂購螺絲。

這個困境，凸顯美國企業把生產線自中國遷回美國的問題。蘋果發現，在生產規模、技術、基礎設施和成本方面，沒有國家能與中國匹敵。

生產羅斯的德州Caldwell製造公司表示，在美國很難做此類投資，因為這些零件在國外很便宜。

庫克曾否認，廉價勞工是蘋果仍在中國生產的原因，但廉價勞動力確實有優勢。中國iPhone製造工廠鄭州廠的最低時薪是2.1美元，還包括各項福利。蘋果指出，鄭州廠組裝工人的起薪是時薪3.15美元，美國類似工作的薪資遠高於此。

此外，美國勞工不會24小時工作，而中國工廠在必要時可排班輪值、全天工作，以達成生產目標，但這在德州不可能發生。