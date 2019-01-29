防止淪為政治武器 臉書為歐洲議會選舉推新工具

2019-01-29 10:35 中央社 布魯塞爾28日綜合外電報導



美國科技巨擘臉書（Facebook）今天公布新工具，防止有心人士線上政治干預歐洲議會選舉。面對外界不斷施壓，要求遏阻假消息，臉書以行動回應。

法新社報導，現任臉書副總裁的前英國副首相克萊格（Nick Clegg）在演說中表示，新工具將於3月下旬推出，並幫助「在臉書上的政治廣告更加透明」。

新規定將要求和5月23至26日歐洲議會選舉相關的政治廣告取得特別授權，並標上「由誰付錢」（paid for by）的清楚免責聲明。

克萊格說，這些工具也會涵蓋所謂的議題廣告，「不會特別為哪個候選人或政黨背書，而是關注如移民等高度政治化議題」。

這些廣告之後會被儲存在伺服器長達7年，其中涵蓋廣告觸及的詳細訊息和廣告買主的特定資訊。

歐盟主管司法與消費執行委員喬霍瓦（Vera Jourova）表示，臉書還有很多要做。

她說：「我很高興得知臉書推出新工具並致力於改善隱私，但是我期望少一些花言巧語或道歉、多一些具體行動，特別是在假消息和保護選舉不被操弄的議題上。」

臉書先前陷入一連串資料保護和隱私風波，也被懷疑身為社群網站龍頭卻遭外國利益以政治目的操弄，經歷如夢魘般的一年後，因而提出相關對策。