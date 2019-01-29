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德意志電信警告 禁用華為設備將使歐洲5G落後中美

2019-01-29 10:19聯合報 記者田思怡╱即時報導

彭博資訊報導，歐洲最大電信業者德意志電信公司（Deutsche Telekom）的內部評估報告指出，歐洲各國政府若基於安全理由，禁止使用華為技術公司的設備，歐洲將在設置5G網路上落後美國和中國。

熟知這份內部簡報的人士透露，德意志電信人員警告，將華為從5G供應商名單上剔除，將使5G推出的時間至少延後兩年。由於這份報告為公司機密，德意志電信發言人不予置評。

德國和其他歐洲政府正在考慮是否對使用華為設備設限，理由是中國情報單位可能利用華為設備蒐集其他國家的情報。華為否認這項指控，中國外長王毅上周訪問歐洲期間，警告各國不要以「編造」的藉口攻擊華為。

德意志電信的內部報告顯示，電信業者對於各國政府可能打亂他們精心籌畫的擴張計畫有多麼緊張。許多歐洲電信公司已準備對5G設備投資數十億歐元，而華為是最大供應商。

德意志電信已在數千個無線基地台裝設華為系統。華為也是德意志電信部分雲端產品的骨幹。

根據德意志電信內部的評估，5G網必須建立在現有的4G基礎設備上，而該公司已極仰賴華為的4G設備。因此政府若全面禁用華為設備，這些電信業者將被迫拆除所有華為設備，成本達數十億歐元。

不過，政府不太可能追溯既往禁用華為4G設備，例如澳洲和紐西蘭僅禁止採購華為5G設備。

部分電信業者已在壓力下減少使用華為設備。伏德風集團（Vodafone）上周宣布暫停採購用於其歐洲網路核心的華為設備。德意志電信上月也表示正在重新評估採購策略，顯示可能把華為從供應商名單上去除。

華為去年2月在巴塞隆納的世界行動大會上展示5G科技。新華社
華為去年2月在巴塞隆納的世界行動大會上展示5G科技。新華社
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