供給增加前景令油價挫跌 金價持穩

2019-01-29 07:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一下跌3%，創一個月來最大單日跌幅，因美國原油鑽探活動增加；金價周一持平，投資人觀望美中貿易談判進展和美國聯準會（Fed）利率決策。

布蘭特原油期貨重挫1.71美元或2.8%，結算價報每桶59.93美元。西德州原油期貨重挫1.70美元或3.2%，結算價報每桶51.99美元。

美國活躍鑽井數增加，令市場擔心在對全球經濟放緩之際，原油供給將進一步增加。RJO Futures的高級市場策略師Phillip Streible表示：「影響油價的因素之一是美國活躍鑽井數增加。」

不過，石油輸出國組織(OPEC)及其盟友本月減產，原油期貨仍有望下兩年多來最大單月漲幅。布蘭特原油期貨1月迄今累計上漲近12%，將是2016年12月以來最大單月漲幅。西德州原油期貨本月上漲逾13%，為2016年4月以來最大漲幅。

金價周一持平在1,300美元附近，市場正等待美中貿易磋商的進展和Fed升息展望。

黃金現貨持平，報每英兩1,302.62美元。美國黃金期貨收漲0.4%，報每英兩1,303.10美元。

分析師表示，美國政府重開，進一步提振金價；金價已從去年8月中觸及的低點上漲逾12%，但漲勢可能受限，因投資人在金價上揚後獲利了結。