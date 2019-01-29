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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

Nvidia等指標性企業財報示警 道瓊重挫逾200點

2019-01-29 06:54經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周一收跌，因卡特彼勒、輝達（Nvidia）財報發出警訊，加劇投資人對中國經濟放緩和美國企業獲利受關稅衝擊的疑慮。

道瓊工業指數收跌208.98點或0.84%，報24,528.22點；標普500指數下跌20.91點或0.78%，報2,643.85點；那斯達克指數收跌79.18點或1.11%，報7,085.69點。

全球最大重型設備製造商卡特彼勒股價重挫9.13%，創2011年以來最大單日跌幅；該公司財報顯示，上季獲利低於市場預期，主因中國需求疲軟，且生產和貨運成本上升。

卡特彼勒拖累道瓊工業指數，而標普工業指數也下跌1.0%。

晶片製造商輝達股價周一暴跌13.82%，該公司下修第4季營收預期5億美元，因中國對其遊戲晶片的需求疲軟，數據中心的營收也低於預期。

費城半導體指數挫跌2.09%，標普科技股指數跌1.40%。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示：「上周企業財報不錯，投資人情緒樂觀，但周一的情況顯然相反。中國市場占許多企業整體獲利的比例極高。」

標普11大類股中有九個下跌。亞馬遜和微軟各下跌近2%。蘋果下跌近1%，均拖累標普500指數和那斯達克指數。這三家公司本周將陸續公布財報。

全球投資者信心受創的另一原因是，中國12月工業企業利潤連續兩個月負成長，在中美貿易戰持續的情況下，物價上漲放緩且工廠活動疲弱。

Nvidia、卡特彼勒等指標企業的財報傳出警訊，美股重挫。 路透
Nvidia、卡特彼勒等指標企業的財報傳出警訊，美股重挫。 路透
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