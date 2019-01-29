中國業績不佳 美股一片哀號

2019-01-29 05:28 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



卡特彼勒和輝達的中國業績不佳，衝擊整體股市。（美聯社） 分享 facebook

美國股市28日大跌，因投資人擔心卡特彼勒的獲利疲弱以及晶片製造商輝達(Nvidia)的營收大幅削減。

由於卡特彼勒拖累，道瓊工業平均指數下跌208.98點或0.84%收2萬4528.22點。史坦普500指數下跌20.92點或0.79%收2643.84點，主受科技、能源和醫療保健類股領跌。那斯達克綜合指數下跌79.18點或1.11%收7085.68點，因微軟、亞馬遜和臉書均下跌至少1%。

道指和那指在上周出現連續第五周收漲之後出現跌勢。自從平安夜大跌以來，主要股指已經上漲了至少12%。

卡特彼勒股價下跌9.1%，該工業巨頭第4季獲利低於預期。該公司表示，由於中國需求下降，其在亞太地區的銷售額下降。鑑於該公司面向海外市場，被視為全球貿易的領頭羊。該公司的展望同樣令人失望。

與此同時，輝達的第4季營收展望從27億元削減至22億元，下跌14.4%。該晶片製造商表示，「宏觀經濟狀況惡化，特別是在中國，」影響了對圖形處理器的需求。

保德信金融首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「與中國有關的事從來不會是虛構。這不像企業只是在譴責聯準會或天氣，」「如果這一周這種主調出現在許多不同產業中，它就代表了大家應該開始擔心全球經濟放緩和需要更多刺激措施了。」