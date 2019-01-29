親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

中國業績不佳 美股一片哀號

2019-01-29 05:28世界日報 記者張大仁／綜合報導

卡特彼勒和輝達的中國業績不佳，衝擊整體股市。（美聯社）
卡特彼勒和輝達的中國業績不佳，衝擊整體股市。（美聯社）
分享

美國股市28日大跌，因投資人擔心卡特彼勒的獲利疲弱以及晶片製造商輝達(Nvidia)的營收大幅削減。

由於卡特彼勒拖累，道瓊工業平均指數下跌208.98點或0.84%收2萬4528.22點。史坦普500指數下跌20.92點或0.79%收2643.84點，主受科技、能源和醫療保健類股領跌。那斯達克綜合指數下跌79.18點或1.11%收7085.68點，因微軟、亞馬遜和臉書均下跌至少1%。

道指和那指在上周出現連續第五周收漲之後出現跌勢。自從平安夜大跌以來，主要股指已經上漲了至少12%。

卡特彼勒股價下跌9.1%，該工業巨頭第4季獲利低於預期。該公司表示，由於中國需求下降，其在亞太地區的銷售額下降。鑑於該公司面向海外市場，被視為全球貿易的領頭羊。該公司的展望同樣令人失望。

與此同時，輝達的第4季營收展望從27億元削減至22億元，下跌14.4%。該晶片製造商表示，「宏觀經濟狀況惡化，特別是在中國，」影響了對圖形處理器的需求。

保德信金融首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「與中國有關的事從來不會是虛構。這不像企業只是在譴責聯準會或天氣，」「如果這一周這種主調出現在許多不同產業中，它就代表了大家應該開始擔心全球經濟放緩和需要更多刺激措施了。」

經濟聯準會
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

2019-01-29 06:07

美股早盤重挫逾330點 受輝達等企業財報不佳拖累

2019-01-28 23:13

大獨角獸IPO 吸睛也吸金

2019-01-29 00:36

三人護盤 亞洲新興股市有靠山

2019-01-29 00:33

美取消對俄鋁制裁 鋁價挫

2019-01-29 00:36

美頁岩油增產 油價回落

2019-01-29 00:36

美半導體鏈 慧盛材料、英特格合併

2019-01-29 00:36

亞洲房市疲弱 恐撼動經濟基礎

2019-01-29 00:36

惠譽：新興國評等 降多於升

2019-01-29 00:35

美製造業 被陸拖累

2019-01-29 00:35

日實施搭機行李新規定 含易燃液體、氣體化妝品要限量

2019-01-28 23:14

美密促他國防堵華為參與5G 陸：停止無理打壓

2019-01-28 21:45

日圓走強 日股收黑

2019-01-28 14:51

影／美施壓盟邦 阻止華為參與各國5G

2019-01-28 14:29

慘！美國25-34歲人所得停滯17年 世代財富差距擴大中

2019-01-28 14:03

美施壓盟邦禁華為 與中國進行主宰5G新軍備競賽

2019-01-28 11:43

全球鋁市場鬆一口氣！美解除對俄鋁業大亨3家公司制裁

2019-01-28 10:19

新興市場元月行情旺 阿根廷俄國股市漲逾1成

2019-01-28 10:14

分析師郭明錤：2019年iPhone最壞狀況將過

2019-01-28 09:06

馬克宏：雷諾與日產結盟關係 法國希望維持平衡

2019-01-28 09:01

台股ADR全面走高 台積電漲1.33%

2019-01-28 07:53

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 14:04

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 10:52

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-01-28 06:59
看更多

熱門文章

抱病上班竟獨獲92億元 貨車司機當場宣布「退休」

2019-01-28 21:50

英國女整天看到裸體和陰道 罹強迫症看A片減輕症狀

2019-01-28 14:06

中美貿易戰 港媒：加劇珠三角遷廠潮

2019-01-28 11:44

結縭70年夫妻牽手同辭世 失智婦唯一惦記「我的老伴」

2019-01-28 20:23

美國男大學生遊日被關9個月 只因酒醉打破一盞燈

2019-01-28 14:57

「世上最寂寞的鴨子」28日死亡

2019-01-28 17:58

委內瑞拉臨時總統瓜伊多密會軍方 迫使馬杜洛下台

2019-01-28 12:47

美研發射程逾1600公里超級加農砲 要打破南海封鎖

2019-01-28 17:38

前Google女主管 挖出網路酸民真面目

2019-01-29 01:33

涉教堂爆炸案 杜特蒂下令碾碎阿布沙伊夫

2019-01-28 22:09

美施壓盟邦禁華為 與中國進行主宰5G新軍備競賽

2019-01-28 11:43

南韓大媽在曼谷機場拒檢查 竟對安檢呼巴掌

2019-01-28 19:00

斬斷金脈 傳英國拒馬杜洛提領368億元黃金

2019-01-28 17:57

川普要斷委內瑞拉馬杜洛金脈 限油或禁運？怕下手太重

2019-01-28 23:39

美中貿易談判對決 彭博預測3種可能發展

2019-01-28 10:43

美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

2019-01-29 06:07

教宗訪問巴拿馬 台灣青年披國旗代表亞洲奉酒

2019-01-28 19:02

慘！美國25-34歲人所得停滯17年 世代財富差距擴大中

2019-01-28 14:03

美股早盤重挫逾330點 受輝達等企業財報不佳拖累

2019-01-28 23:13

跨性別的他關女子監獄 女受刑人放話「很哈他」

2019-01-28 19:43

梅根凱特宮鬥劇讓粉絲入戲互罵 英雜誌：認真就輸了

2019-01-28 18:39

澳航將開20小時超長航線 旅客要求設運動空間

2019-01-28 13:32

分析師郭明錤：2019年iPhone最壞狀況將過

2019-01-28 09:06

日實施搭機行李新規定 含易燃液體、氣體化妝品要限量

2019-01-28 23:14

不准中生說中文 杜克大學教職員涉歧視請辭

2019-01-28 10:27

罕見！川普轟最愛電視台：對邊界牆了解不如假新聞媒體

2019-01-28 17:50

美中高階貿易談判 攻防重點一次看

2019-01-28 09:44

「他畫她畫他畫她畫天鵝」 網友最愛畫這位老媽

2019-01-28 13:55

胡志明市賣淫集團 首見淫媒和賣淫者均為外國人

2019-01-28 12:00

中國業績不佳 美股一片哀號

2019-01-29 05:28

北韓男的時尚…襯衫「可食用」 糧食短缺時馬上充飢

2019-01-28 14:25

劉鶴訪美前夕 WTO介入調查美中貿易戰

2019-01-28 19:11

移民之女宣布參選 立志當美國首位黑人女總統

2019-01-28 14:02

美中最新貿易談判 三大走向

2019-01-28 09:42

日軍機低飛「挑釁」…韓防長令強力反制

2019-01-28 13:38

川普前顧問：探員大陣仗逮人 有如蓋世太保

2019-01-28 16:46

日韓在川金會前對立不斷升級 專家：凸顯美領導力下降

2019-01-28 23:26

深偽影片流竄 恐加劇假新聞招致混亂

2019-01-28 21:50

星巴克創辦人欲角逐總統 民主黨怕瓜分選票反彈

2019-01-28 15:02

美中貿易談判本週登場 3種可能發展一次看

2019-01-28 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top