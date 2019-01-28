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川普要斷委內瑞拉馬杜洛金脈 限油或禁運？怕下手太重

2019-01-28 23:39聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國一直對委內瑞拉總統馬杜洛政府實施經濟制裁，對象包括特定人員、部分產業和官方虛擬貨幣等，但尚未使出「撒手鐧」，也就是對占委內瑞拉財政收入九成的原油實施禁運。隨著委內瑞拉情勢日趨緊張，美國料將在幾天內實施新一輪制裁，如果美國最終決定禁運委內瑞拉原油，將是對危機重重的委內瑞拉石油業施以致命一擊。

英國廣播公司（BBC）報導，多數分析師研判美國不會使出撒手鐧，因為會對委內瑞拉人民生活造成災難性打擊，比較可能的做法是，限制美國能購買的委內瑞拉石油量，但這樣會讓美國和其他國家的消費者荷包變瘦。煉油廠必須從其他價格更高的來源購買原油，導致油價上漲，專門提煉委內瑞拉重質原油的美國煉油廠也會受打擊。

如果美國限制委內瑞拉原油採購量，沙烏地阿拉伯、墨西哥和伊拉克將從中得利，因為這些國家跟委內瑞拉一樣出口重質原油，多年來一直蠶食委內瑞拉原油的市占率。

委內瑞拉將成為最大輸家。根據美國能源資訊管理局的資料，委內瑞拉生產的石油有一半出口到美國。對美石油出口實際上是委內瑞拉政府唯一的現金來源，因為其餘大部分原油被用來向中國大陸、古巴和俄國等戰略盟友償債。

找到其他石油買家對委內瑞拉來說並非易事。委內瑞拉主要生產重質原油，這種油的加工成本較高。

委內瑞拉探明石油儲量為世界最多。1990年代末，委內瑞拉每天出產300多萬桶原油，但由於資金快速耗盡，探勘和開採原油能力受限，當前產量約100多萬桶，就算沒有外部制裁，委內瑞拉的原油產量也會下滑。諮詢機構加拿大皇家銀行資本市場估算，今年委內瑞拉原油產量每天將減少30萬到50萬桶。如果美國對委內瑞拉石油出口實施制裁，委內瑞拉原油產量將進一步下降。

雖然美國和委內瑞拉矛盾不斷升級，但目前美國煉油廠仍從委內瑞拉進口原油，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）甚至透過子公司，在德州擁有煉油廠。

委內瑞拉總統馬杜洛2017年與礦業代表開會時拿著金塊。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛2017年與礦業代表開會時拿著金塊。（路透）
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委內瑞拉古巴資本市場
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