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卡特彼勒預估2019年營收將低度成長 股價重挫

2019-01-28 23:16經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）28日預測2019年營收將「低度（modest）」成長，並表示上季中國市場需求下降，且上季獲利處於預估區間的底部，低於市場預估，拖累股價28日早盤重挫逾7%。

卡特彼勒去年第4季營收比上年同期增加11%，為143億美元，主要靠營建設備銷售量增加。上季營收為2013年第4季以來新高，但與分析師預期相當。

上季經過調整後的每股盈餘為2.55美元，比分析師預估額低0.44美元；全年度每股盈餘11.22美元，位於公司預估目標區間11到12美元的低檔區。

卡特彼勒常被投資人視為全球成長的指標，且是美中貿易戰中風險偏高的公司。不過該公司在公布財報時並未提到此事。

卡特彼勒預估，2019年每股盈餘將介於11.75到12.75美元，相較下，市場預估為12.73美元。執行長烏普勒比表示，2018年每股盈餘創新高，「我們展望營收將低度成長，是基於我們的最終市場相當分散，以及總體經濟與地緣政策環境等因素」。

卡特彼勒調降今年獲利預估，也部分反映稅率將上升，以及銷售成長減緩。該公司預估，2019年中國市場的預估銷售額與2018年大致持平，反觀2017年中國銷售額曾經倍增，2018年也成長40%。

財務長邦菲德表示，這顯然是「從超高速成長轉為減緩」；而且客戶過去兩年已採購大量設備，因此預料客戶們不會立即汰舊換新。他也說，美國對進口鋼鐵加徵25%國安關稅，使成本增加約1億美元。

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