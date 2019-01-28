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日圓短期難延續升值動能？本周兩大經濟數據是關鍵

2019-01-28 20:42經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

看好日圓升值的投資人或許應重新審視日圓展望，原因是如果日本本周出爐的零售銷售與工業生產數據顯示日本經濟正在走弱，可能不利日圓升值動能。

彭博資訊報導，日圓是去年10國集團（G10）中表現最佳的貨幣，今年開年來更挾帶強勁升值氣勢，原因是在全球經濟成長訊號浮現之際，基金經理人尋求避險資產。從德意志銀行、法國農業信貸銀行到德國商業銀行等分析師都預測日圓年底前有望升抵100日圓兌1美元，部分是預期日銀將逐漸撤離大規模貨幣刺激計畫。

然而隨著市場風險胃納好轉，日圓開始喪失吸引力。雪上加霜的是，從機械訂單、出口到汽車銷售等經濟數據全都明確下滑，也因此本周（30日與31日）即將出爐的零售銷售與工廠生產數據更加重要。隨著日圓匯率已測試接近110日圓兌1美元的技術阻力關卡，若近期再有更多經濟數據不佳的消息，短期內很可能不利日圓走升。

根據彭博資訊調查，經濟學家預估日本去年12月工業生產月比將下滑0.5%，延續11月下滑1%的頹勢；預估12月零售銷售數據稍微好轉，上揚0.4%，逆轉11月銳減1.1%的下滑走勢。

雖然日銀立場轉為較為鷹派勢必有助日圓重拾動能，然而歷經上周日銀的會議後，央行政策正常化的跡象已難以維繫。官員調降2019年度與2020年度的核心通膨率預估值，這導致利率市場減少押注央行將緊縮政策。

日本經濟數據不佳，使日圓短期內面臨升值阻力。（圖／路透）
日本經濟數據不佳，使日圓短期內面臨升值阻力。（圖／路透）
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